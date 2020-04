Wird das Autokino in Menden verlängert?

Die Premiere steht kurz vor der Tür: Das Mendener Autokino findet am Mittwoch zum ersten Mal statt – und die Resonanz im Vorverkauf sorgt nun bereits für spannenden Überlegungen.

Zwei Veranstaltungen des Mendener Autokinos sind „schon so gut wie ausverkauft“, wie Veranstalter Wilfried Kickermann vom phono forum auf WP-Anfrage erklärt. Wer noch Tickets für die Vorstellungen von „Die Eiskönigin II“ und „Once upon a time in Hollywood“ von Quentin Tarantino haben möchte, muss schnell sein. Ein größeres Kartenkontingent gebe es demnach noch für die Vorstellung am Sonntag sowie an den darauffolgenden Wochentagen.

Auch andere Kulturveranstaltung denkbar

Kickermann zeigt sich von der Euphorie in Menden ob des Angebots begeistert: „Wenn sich das Projekt als gut und erfolgreich erweisen sollte, kann man über eine Verlängerung bzw. sonstiges durchführbares Kulturprogramm nachdenken“, sagt der Veranstalter. Andreas Nolte, Leiter des Kulturbüros, zeigt sich ebenso erfreut über den Vorstoß von Kickermann, schließlich habe es seit Mitte März keine größeren Kulturveranstaltungen mehr gegeben. „Wir waren von dieser sehr frischen Idee begeistert. Wir freuen uns auf eine Woche Autokino“, sagt Nolte.