An Karneval hält es in Menden kaum noch jemanden auf den Stühlen. Auch in diesem Jahr geht es auf vielen Veranstaltungen hoch her.

Karneval in Menden Wo an Karneval in Menden gefeiert wird – Die Übersicht

Menden. Es wird bunt, es wird laut und es wird närrisch: Der Karneval in Menden steht an. Wir haben eine Übersicht, wo es wann in Menden hoch her geht.

Der Höhepunkt des Karnevals steht vor der Tür. Egal ob Weiberkarneval, Herrensitzung, Kostümball oder Karnevalsumzug: In Menden ist in diesen Tagen für jeden etwas geboten. Wir haben Ihnen alle Veranstaltungen rund um die dollen Tage an Karneval in Menden in einer Übersicht zusammengestellt.

14. Februar: Die Krachmacher-Disco in Bösperde

Im Stadtteiltreff in Bösperde wird die Krachmacher-Königin oder der Krachmacher-König ausgelost. Bei der Schreib-und Karnevalsaktion vom Stadtteiltreff im Mendener Stadtteil konnten sich im Vorfeld Kinder für den adligen Titel via Schreibkarten bewerben. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird am 14. Februar im Rahmen der Krachmacher-Disco ausgelost und am Rosenmontag im Stadtteiltreff gekrönt.

Samstag, 15. Februar

Die Katholische Frauengemeinde Deutschland lädt in Schwitten alle feierfreudigen Frauen zu ihrer diesjährigen Karnevalsfeier ein. Um 15 Uhr wird mit einem Kaffeetrinken in den bunten Nachmittag gestartet.

Ein erste größere Fete veranstaltet die Schützenbrüderschaft Lürbke ab 20 Uhr im Vereinsheim der St. Hubertus-Schützen. „Lürbke meets Karneval“ heißt die Veranstaltung, bei der Tradition Moderne trifft.

Dienstag, 18. Februar

Auch die Kirche feiert den Karneval in Menden. Am Dienstag beginnt die Karnevalsfeier um 15 Uhr im Franz-Rickert-Haus.

Mittwoch, 19. Februar

Und weiter geht’s mit dem zweiten Teil des kirchlichen Karnevals im Franz-Rickert-Haus. Dieses Mal beginnt die Feierei um 17 Uhr.

Donnerstag, 20. Februar

Ab Donnerstag, dem 20. Februar geht es dann so richtig los mit dem bunten Karnevalstreiben in Menden.

So beispielsweise beim Sturm des neuen Rathauses, anschließend geht es im Festzelt der Mendener Karnevalsgesellschaft Kornblumenblau direkt vor dem Rathaus mit dem Weiberkarneval weiter. Der Einlass in das Festzelt beginnt um 18 Uhr, das Programm beginnt um 19.11 Uhr. Einlass wird nur im Kostüm gewährt. „Gentleman Dee“ wird mit seinem Saxofon für die musikalische Begleitung sorgen.

Weiberfastnacht Schützenhalle Platte Heide

Auch in Platte Heide regieren die Närrinnen und Narren. Die 13. Auflage der Weiberfastnacht des Schützenvereins 1959 Platte Heide lädt in den kleinen Festsaal der Schützenhalle ein, die Tanzband Nachtprogramm sorgt für die zum Karneval passende, musikalische Untermalung.

Freitag, 21. Februar

Nach dem die Frauen das Karnevalswochenende eingeläutet haben, setzen die verkleideten Herren das Regiment der Karnevalisten an der Hönne am Freitag fort. Ab 18 Uhr öffnet das MKG Festzelt seine Pforten für die alljährliche Herrensitzung, das Programm dort startet um 19.11 Uhr.

Etwas früher, nämlich um 15 Uhr, beginnt die Karnevalssause im Treffpunkt Platte Heide an der Hermann-Löns-Straße. Neben einigen Spielen lockt auch ein Kostümwettbewerb.

Samstag, 22. Februar

Volles Programm liefert dann der Samstag in der Innenstadt von Menden. Vor allem das Festzelt der MKG wird zum Mittelpunkt des Stadtgeschehens, wenn der Samstag vor Rosenmontag um 12.30 Uhr mit dem Kinderkarneval beginnt. Gegen Abend kommt es dann zum vorläufigen Höhepunkt der Karnevalszeit in Menden, denn der Kostümball im MKG-Festzelt steht an. Um 19.11 Uhr geht es auf dem Platz vor dem neuen Rathaus los. Wie auch im vergangenen Jahr veranstaltet Ihre Westfalenpost dazu wieder ein großes Kostüm-Voting.

Nicht ganz zwei Kilometer weiter heißt es am Samstagabend ebenfalls „Menden Helau“, denn im Franz von Hahn an der Baufastraße steigt ab 22 Uhr eine weitere große Karnevalsfeier.

Etwas früher beginnt der HBL-Karneval in der Schützenhalle in Bösperde. Der Schützenverein startet um 19.55 Uhr.

Tulpensonntag, 23. Februar

Frisch, fromm, fröhlich und frei geht es dann am Tulpensonntag zum absoluten Highlight des Mendener Karnevals: der große Karnevals-Umzug zieht ab 14 Uhr von der Schützenstraße über die Balver Straße und die Kolpingstraße mitten in das Herz von Menden. Zehntausende Menschen stehen am Straßenrand und begutachten die Wagen und Fußgruppen.

Nach dem Umzug geht es wieder in das Festzelt der Mendener Karnevalsgesellschaft, dort läuft dann ab 15 Uhr der Zeltkarneval als Fortsetzung des feierlichen Tulpensonntags.

Rosenmontag, 24. Februar

Am Rosenmontag setzen sich die Feierlichkeiten dann fort – denn dann übernehmen Prinz Andreas II. und seine Prinzessin Michaela I. das Zepter in Menden. Die Närrische Ratssitzung im alten Rathaus startet um 15 Uhr. Im Anschluss setzen sich die Feierlichkeiten im Festzelt der MKG ab 17 Uhr fort.

Veilchendienstag, 25. Februar

Den letzten der bunten Tage in Menden wird klassisch mit der Verbrennung des Hoppeditz am Teufelsturm begangen. Von da aus geht es in das neue Rathaus, gegen 19.11 Uhr beginnt da dann der Abschluss der Session.