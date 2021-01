Die Zahl der Arbeitslosen ist im Dezember in Menden im Vergleich zum Vormonat leicht gesunken.

Arbeitsmarkt Zahl der Arbeitslosen in Menden sinkt im Dezember leicht

Menden Trotz des Lockdowns waren im Dezember in Menden weniger Menschen arbeitslos als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote beträgt 5,7 Prozent.

Die Zahl der Arbeitslosen ist in Menden im Dezember 2020 leicht gesunken. Das meldet die Agentur für Arbeit Iserlohn in ihrem aktuellen Bericht. Die Arbeitslosenquote liegt im Dezember unverändert bei 5,7 Prozent, 1672 Männer und Frauen waren ohne Job.

Menden: Im Dezember 21 Männer und Frauen weniger arbeitslos gemeldet als im Vormonat

Verglichen mit den Zahlen des Vormonats waren im Dezember in Menden 21 Personen weniger arbeitslos gemeldet. Anders fällt die Bilanz mit Blick auf Dezember 2019 aus: Im Vergleich zum Dezember des Vorjahres steigt die Zahl der Arbeitslosen damit um 159 Personen. Damals waren 1513 Mendenerinnen und Mendener ohne Job, die Arbeitslosenquote lag bei 5,1 Prozent. Somit liegt die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr bei 10,5 Prozent, heißt es vonseiten der Agentur für Arbeit Iserlohn.

Unter den Personen, die aktuell in der Arbeitslosenstatistik der Bundesagentur für Arbeit für Menden geführt werden, sind 719 Frauen und 953 Männer. 483 Ausländer sind ohne Arbeit. 122 der Menschen ohne Job sind unter 25 Jahren sowie 418 Arbeitslose 55 Jahre und älter.

Arbeitsagentur blickt vorsichtig optimistisch Richtung Frühjahr

"Trotz der weiteren Lockdown-Phase ist die Arbeitslosigkeit im Dezember weiter gesunken, die Anzeigen auf Kurzarbeit sind weiter gestiegen“, fasst Arbeitsagentur-Chefin Sandra Pawlas die Entwicklungen am Arbeitsmarkt im Dezember für den Märkischen Kreis zusammen und ergänzt: „Wir müssen abwarten, wie lange der derzeitige Lockdown andauern wird und wie die Betroffenen diese erneute ,Zwangspause' verkraften. Eine seriöse Prognose können wir nicht abgeben, blicken aber vorsichtig optimistisch in Richtung Frühjahr.“

Kurzarbeit: Anzahl der neuen Anzeigen gestiegen

Seit dem aktuellen Lockdown ist die Anzahl der neuen Anzeigen auf Kurzarbeit wieder gestiegen, heißt es im Bericht der Agentur für Arbeit Iserlohn. Im gesamten Märkischen Kreis (=Agenturbezirk) wurden für November 309 Anzeigen mit 2487 potentiell betroffenen Personen gestellt. Im Oktober waren es 115 Anzeigen mit 1414 potentiell betroffenen Personen.

„Wir sehen in den aktuell steigenden Zahlen von neu angezeigter Kurzarbeit wieder das Bemühen der Betriebe, auch in diesem Lockdown ihre Beschäftigten zu halten und Arbeitslosigkeit zu verhindern“, erklärt Sandra Pawlas. Aktuelle Hochrechnungen zeigten, dass im August 22.818 Personen Kurzarbeitergeld in 1695 Betrieben bezogen haben.

