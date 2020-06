150-Euro-Gutscheine gewinnen und Gastronomie unterstützen

Lassen Sie es sich schmecken: Hier eine Szene vom Innenstadt-Dinner in Meschede.

Meschede. Die Sparkasse Mitten im Sauerland und diese Zeitung bieten eine Aktion für die Ferien: Wir verlosen Restaurant-Gutscheine über jeweils 150 Euro.

Die Sommerferien nahen - doch es wird eine Urlaubszeit, die anders als in den vergangenen Jahren sein wird. Noch immer sind wegen des Corona-Virus keine Massenveranstaltungen möglich, auch Treffen von Gruppen sind nur unter Auflagen erlaubt. Wir haben trotzdem eine Idee, um Ihnen diese Zeit zu verschönern: Gemeinsam mit der Sparkasse Mitten im Sauerland laden wir Sie zum Essen ein.

Sparkassen-Vorstand Peter Schulte (links) und Redaktionsleiter Oliver Eickhoff servieren zwar nicht selbst, wie hier bei einer Ehrenamts-Aktion, sie starten aber eine Aktion für Leserinnen und Leser und Gastronomen. Foto: Archiv / WP

Sieben Wochen hatte die Gastronomie zwangsweise geschlossen. Seit sie wieder öffnen darf, ist die Welt trotzdem vorübergehend eine andere. Es dürfen zum Teil nicht alle Tische belegt werden, es gilt ein Abstandsgebot, Listen mit Meldezetteln müssen ausgefüllt und es müssen Schutzmasken beim Betreten und Verlassen getragen werden - kurzum: Die Betreiber haben es alles anderes als leicht. Denn manche spüren auch Zurückhaltung bei Gästen, teilweise auch aus finanziellen Gründen.

Jeweils 150 Euro

Die Sparkasse Mitten im Sauerland und diese Zeitung haben daher die Idee beide Seiten zu unterstützen: Jene, die gern mal wieder schön essen gehen möchten, und jene, die davon leben, dass sie Menschen in ihren Lokalen bekochen und bewirten. Jede Woche verlosen wir während der Sommerferien ein Essen im Wert von jeweils 150 Euro - also insgesamt sechs Mal. Wer gewinnt, hat die fast freie Wahl der Restaurants - die Bedingung: Es muss sich in Meschede, Eslohe, Schmallenberg oder Bestwig befinden - wir möchten die heimischen Gastronomen unterstützen. Und: Der Termin muss während der Sommerferien stattfinden.

Wer mehr als die 150 Euro ausgibt, kann selbstverständlich selbst zuzahlen - es soll ein schöner, runder Tag werden. Alles, was wir nachher benötigen, ist eine Kopie der Rechnung und ein selbst oder vom Gastronomen geschossenes Foto von den Gästen am Tisch, das wir veröffentlichen: Wir möchten ja gern weiter darüber berichten, dass diese Aktion stattfindet.

>>> So können Sie mitmachen

Wer die Chance auf einen Gewinn haben möchte, sendet eine E-Mail mit seinem Namen und seiner Telefonnummer und dem Betreff Restaurant an meschede@westfalenpost.de. Bitte geben Sie Ihre Wunschwoche und Ihr Lieblingslokal bereits an. Einsendeschluss ist mit Beginn der letzten Ferienwoche 2020.

Wir drücken allen Teilnehmern die Daumen. Und wer nicht das Glück hat, es sich aber finanziell erlauben kann: Unterstützen Sie im Sinne der Aktion doch mal wieder Ihr Lieblingslokal. Die Inhaber werden es Ihnen in dieser schweren Zeit danken!