32.500 Euro Fördergelder für zwei Schmallenberger Kitas

Der Jugendhilfeausschuss hat vor der Coronakrise beschlossen, zwei Kitas im Stadtgebiet für die nächsten fünf Jahre als sogenannte „plus-Kitas“ anzuerkennen und mit 32.500 Euro im Jahr zu fördern - vorbehaltlich der Bereitstellung der Fördermittel durch das Land. Ausgewählt wurden die städtische Kindertageseinrichtung Valentin und der kath. Kindergarten St. Cosmas und Damian in Bödefeld. Hintergrund für die Förderung ist, dass in den Einrichtungen viele Kinder mit zusätzlichem Sprachförderbedarf betreut werden.

Kitas mit einem besonders hohen Anteil an Kindern mit Unterstützungsbedarf im Bildungsprozess sollten bei der Betreuung zusätzlich unterstützt werden, um gerechte Bildungschancen für alle Kinder zu schaffen. Auch Kinder in prekären Lebenslangen sollen besonders unterstützt werden. Dazu wird auch eine zusätzliche sozialpädagogische Fachkraft angestellt. Als Indikator hatte die Verwaltung zunächst die Einkommensstufen der Eltern herangezogen. Jeweils 11 Kinder gab es in dem Kindergarten in Bödefeld, in Schmallenberg und in der städt. Kita Löwenzahn in Fredeburg. „Als weiterer Indikator wurde deswegen die Zahl der Kinder genommen, in deren Familien überwiegend kein Deutsch gesprochen wird“, heißt es. In Bödefeld sind 14 Kinder betroffen, in Schmallenberg 28, in der Fredeburger Einrichtung 11.

Mindestens 30.000 Euro

Auch die plus-Kitas sind von Neuerungen des Kinderbildungsgesetzes (Kibiz) betroffen - bisherige Zielsetzungen (Individuelle Förderung, pädagogische Konzepte zur Stärkung der Bildungschancen, Einbindung in soziale Netzwerkstrukturen etc.) werden ergänzt durch „die gezielte, alltagsintegrierte Unterstützung der sprachlichen Bildung“. Die Förderhöhe beträgt landesweit etwas 100 Millionen Euro (zuvor 70 Millionen). 65.000 Euro stehen der Stadt Schmallenberg zur Verfügung. Da die Förderhöhe pro Einrihctung mindestens 30.000 Euro pro Jahr betragen soll, können im Stadtgebiet nur zwei Einrichtungen von der Förderung profitieren.

Zuletzt war es immer wieder zu Diskussionen um die Höhe der Kita-Beiträge gekommen. Unter anderem hatten sich dann die BfS sowie die Grünen zu Wort gemeldet.

So viele Kita-Plätze stehen in Schmallenberg insgesamt zur Verfügung.