400 närrische Gäste bei Prunksitzung in Mescheder Stadthalle

Mit fast 400 närrischen Gästen feierte die SGH in der Stadthalle in Meschede bei der Prunksitzung ihr karnevalistisches Highlight der Session. Das über dreistündige Programm mit 80 Aktiven auf der Bühne kam bei der Narrengemeinde allerbestes an und der Saal kochte. Kaum jemanden hielt es bei dem abwechslungsreichen Treiben der Narren von der Hünenburg auf den Sitzen.

Bis in die frühen Morgenstunden

Die „Mad Eagles“ begeisterten genau wie die „Wonderbrothers“. Die kleinen BurgElfen zeigten ihr Können als Tanzgarde, und die BurgFeen bewiesen ihr karnevalistisches Tanztalent. Büttenreden und Sketche strapazierten die Lachmuskeln der Gäste aufs Äußerste. „Die haben echt geil abgeliefert“, bestätigte auch Chrischtel Thiel nach dem Bühnenprogramm. Danach ging es noch toll und närrisch weiter mit Musik und Tanz bis in die frühen Morgenstunden.