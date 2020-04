Bei einem Unfall in Wallen ist ein Kradfahrer schwer verletzt worden.

Polizei 41-jähriger Kradfahrer in Wallen schwer verletzt

Wallen In Wallen ist ein 41-jähriger Kradfahrer schwer verletzt worden. Der Mann wurde beim Überholen von einem Auto gerammt.

Bei einem Unfall in Wallen ist am Freitag der Fahrer eines Kleinkraftrades schwer verletzt worden. Der 41-Jährige war nach Angaben der Polizei auf der L 840 in Calle-Wallen unterwegs und wollte einen vor ihm fahrenden PKW und einen davor fahrenden Trecker überholen.

Ins Krankenhaus gebracht

Während des Überholvorgangs scherte der 37-jährige Pkw-Fahrer aus, um nach links abzubiegen. Hierbei touchierte er den Kradfahrer, der hierdurch zu Fall kam. Bei dem Sturz verletzte sich der Kradfahrer schwer und musste ins Krankenhaus verbracht werden.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.