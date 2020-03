Abends in Meschede kein Bier mehr? Das sagen die Wirte dazu

Meschede. Abends in Meschede ausgehen - wie sehr hat sich die Kneipen-Szene verändert? Die Mescheder Wirte haben sich dazu geäußert in einem Leserbrief.

In einem Leserbrief haben die Mescheder Wirte auf einen Artikel in unserer Zeitung reagiert: „Die Ausgehtkultur verändert sich dramatisch“. Der Inhalt: Wer in Meschede zur späteren Stunde in die Kneipe möchte, kann Pech haben und vor verschlossener Tür stehen.

Das schreiben die Wirte:

„Wir, als Wirte aus Meschede, möchten uns einmal zu diesem Thema äußern. Vermutlich fragen Sie sich, warum erst jetzt und nicht vor dem Artikel. Wir wollten uns eigentlich nicht für unsere Öffnungszeiten oder eher gesagt für unsere Schließzeiten rechtfertigen, da diese einfach zu unterschiedlich sind.

Karnevalssamstag sehr ruhig

Zudem kam dieses Thema aufgrund eines Facebook-Posts auf, in dem sich ein einzelner Gast darüber beschwert, dass er letzten Samstag (22. Februar 2020) vor 0 Uhr sein letztes Getränk bekam. Zur Erklärung dieses Falles, es war Karnevalssamstag! Seit Jahren wissen wir, dass es an diesem Wochenende zwischen Weiberfastnacht und Rosenmontag sehr ruhig ist. Das liegt an den zahlreichen Veranstaltungen in der Nähe. Da passiert es auch schon mal, dass man nach einem allgemein ruhigen Abend sagt: Heute mache ich früh Schluss.

Leider wird in diesem Artikel oder bei Facebook nicht erwähnt, dass es zum Beispiel Weiberfastnacht in allen Kneipen, Bars oder Cafés rappelvoll war oder dass wir alle die Wochenenden vorher bis nachts hinter der Theke standen… sehr schade. Wir möchten uns nicht über unsere Öffnungszeiten beschweren, denn wir haben uns unseren Job selbst ausgesucht und machen ihn gerne, und wenn man dann ein paar Mal am Wochenende eher Feierabend hat, dann freut man sich, und übrigens die meisten Gäste freuen sich mit einem und gönnen es uns dann auch.

Bald wieder Kneipennacht

Uns ist auch klar, dass sich das Ausgehverhalten geändert hat und auch weiter ändern wird, darum stehen wir als Mescheder Wirte als Gemeinschaft da und stehen im Kontakt. Bald findet zum Beispiel wieder die gemeinsame Kneipennacht statt, wo sich viele der Kneipen und Bars zusammen tun.

Gemeinsam versuchen wir, es den Leuten mit den verschiedensten Angeboten, Partys und Aktionen so schön wie möglich zu machen, und dass wir nicht alle unter einen Hut bekommen, ist uns auch klar, aber wir bleiben dran. Ansonsten bleibt zu sagen, dass der genannte Artikel zu überspitzt geschrieben ist. Die Schließzeiten variieren einfach und wie sagt man so schön: Da steckt man nicht drin.“Die Mescheder Wirte

Marvin Bohmeier, André Wiese,

Frederick Schröjahr, Dennis Kramer, Mona Mathes und Anna Kotthoff