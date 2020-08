Ein Mitarbeiter in Schutzkleidung nimmt Abstriche: Die Zahl der Corona-Infektionen steigt wieder schneller. Im HSK gibt es acht neue Fälle.

Virus Acht neue Corona-Fälle im HSK - Probleme an zwei Schulen

Meschede. Nach dem Wochenende meldet der Hochsauerlandkreis acht neue Corona-Fälle. In Bad Fredeburg stehen Schüler und Lehrer unter Quarantäne.

Acht neue Infektionen mit dem Corona-Virus meldet der Hochsauerlandkreis nach dem Wochenende. Im Vergleich zum Freitag (14. August) verzeichnet die Statistik am Montag, 17. August, 9 Uhr, kreisweit acht Neuinfektionen und sechs Genesene.

61 Infektionen im HSK

Aktuell gibt es somit 61 Infektionen, 704 Genesene sowie 18 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Stationär wird keine Person behandelt. Insgesamt beträgt die Zahl aller bestätigten Erkrankten 783.

Bei den Neuinfizierten handelt es sich um Reiserückkehrer, zwei Schüler der bereits bekanntgegeben Schuleinrichtungen (Grundschule Müschede in Arnsberg und die Realschule Bad Fredeburg in Schmallenberg) und um eine Mitarbeiterin des Seniorenhauses Klostereichen in Arnsberg-Hüsten.

Schüler und Lehrer unter Quarantäne

Seit Sonntag, 16. August, stehen 33 Schülerinnen und Schüler sowie fünf Lehrkräfte der Realschule Bad Fredeburg in Quarantäne. Aus der Grundschule Müschede befinden sich ebenfalls 25 Schülerinnen und Schüler sowie eine Lehrkraft in Quarantäne.