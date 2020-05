Als der letzte Adler in Meschede erlegt wurde

Über diese Themen berichteten wir vor 60 Jahren im Lokalteil.

Der letzte Uhu erlegt

Rückblick Mai 1960: Unfall mit Lkw am Hennesee bei Mielinghausen. Foto: Kortmann

Bei der Jahreshauptversammlung der Kreisgruppe der Jäger des DJV in Meschede wird auch das Schicksal von Tieren im Sauerland bekannt. Demnach ist hier 1904 der letzte Biber, 1907 der letzte Adler und 1910 der letzte Uhu erlegt worden.

Bilanzen gefälscht

Vor dem Landgericht Arnsberg müssen sich drei Mitarbeiter einer Mescheder Bank verantworten, die die Bilanzen gefälscht haben. Ein Kassierer soll monatlich 750 Mark für eigene Zwecke aus der Kasse genommen haben. Zwei Aufsichtsräte müssen sich als Zeugen vorwerfen lassen, offenbar aus Gefälligkeit Kredite erhalten zu haben – im Gegenzug hätten sie aus Gefälligkeit gefälschte Revisionsprotokolle unterschrieben.

Kinofilm über Meschede

Ausverkauft ist im Linden-Theater die Uraufführung des neuen Kinofilmes über Meschede, „Wo die Wege sich kreuzen“. Regisseur Günter Fastenrath ist mit dabei, ihm werden Blumen überreicht. 2100 Meter Film hat er in Meschede gedreht, 700 davon gelangen in den Film. Er überreicht eine Kopie für die Stadt – kritisiert wird aber, dass kein offizieller Vertreter der Stadt bei der Vorführung dabei ist. Georg Zinngräbe schreibt die Musik für den Film. Der Film über die Kultur in Meschede beginnt mit der Vorstellung des Altars in der Klausenkapelle.

25 Jahre Feuerwehr

25 Jahre alt wird die Feuerwehr in Heringhausen. Zum Jubiläum findet dort ein Appell der Bestwiger Feuerwehren statt. Amtsbürgermeister Momper gratuliert den Jubilaren: Viele Gründungsmitglieder werden geehrt. Beim Rückweg des Festzuges wird auf einmal Alarm gegeben: In der Modellschreinerei Dicke soll es brennen – die Heringhäuser verlassen den Zug und rücken aus. Tatsächlich ist es nur eine Übung, die zum Jubiläum ins Programm eingebaut wird.

Schwerer Unfall

Schwerer Unfall am Hennesee bei Mielinghausen: Dort setzt plötzlich heftiger Regen ein, bei einem Lkw versagen die Scheibenwischer. Dem Fahrer wird die Sicht blockiert, beim Bremsen schleudert sein Anhänger in einen entgegenkommenden Lastwagen. Dessen Fahrer verliert die Gewalt über den Wagen, der Lkw rollt die Böschung zum See hinunter – und bleibt erst kurz vor dem Wasser stehen.

Hochbetrieb in Molkerei

Hochbetrieb in der Mescheder Molkerei: Täglich liefern hier aktuell 1100 landwirtschaftliche Betriebe rund 60.000 Kilogramm Milch an. 20 Prozent davon werden zu Trinkmilch verarbeitet. 1959 sind in Meschede 400.000 Kilo Butter sowie 90.000 Kilo Quark und Schichtkäse produziert worden.