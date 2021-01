Arbeitslosigkeit im HSK höher - deutlich mehr Kurzarbeit

Meschede Corona zeigt Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt im Hochsauerland: Es sind deutlich mehr Menschen ohne Stelle. Die Kurzarbeit steigt.

Der Arbeitsmarkt im Hochsauerlandkreis leidet unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie. "Die Arbeitslosigkeit liegt deutlich höher als im Dezember 2019“, so der heimische Agenturchef Oliver Schmale. „Dennoch: Auch mit den wieder gestiegenen Anzeigen auf Kurzarbeit versuchen die Betriebe viel, um ihr Personal zu halten und so den Arbeitsmarkt zu entlasten."

Der zuletzt leichte Anstieg der Arbeitslosigkeit sei zu dieser Jahreszeit aber üblich. "Besonders witterungsbedingte Kündigungen lassen die Zahlen in den Wintermonaten immer leicht steigen. Trotzdem sind die Zahlen in diesem Jahr unerwartet konstant geblieben“, so Oliver Schmale, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Meschede-Soest zu den aktuellen Zahlen.

Auswirkungen des Lockdowns

Durch die erneuten Einschränkungen des öffentlichen Lebens im November sind auch wieder vermehrt Anzeigen auf Kurzarbeit gestellt worden: 587 Anzeigen für 6366 potentiell betroffene Beschäftige im Bezirk Meschede-Soest; zwischen den beiden Kreisen kann die Behörde hier nicht differenzieren. Zum Vergleich: Im Oktober waren es 82 Anzeigen für etwa 860 Personen, im Frühjahr rund 6100 Anzeigen für 109.000 Beschäftigte. „Betriebe versuchen auch weiterhin Entlassungen so lange wie möglich zu vermeiden und das Instrument Kurzarbeit weiter zu nutzen“, erläutert Schmale.

„Die Werte zur realisierten Kurzarbeit können immer nur nach einer Wartezeit von mehreren Monaten aufbereitet werden. Im August haben in unserem Agenturbezirk 1758 Betriebe Kurzarbeit umgesetzt. Das waren rund 300 weniger als noch im Juli. Die Zahl der Personen, die tatsächlich in Kurzarbeit waren, hat sich im August im Vormonatsvergleich um etwa 6000 auf 19839 verringert“, ergänzt er.

Arbeitslosigkeit

Insgesamt waren 6709 Personen im Dezember im Hochsauerlandkreis arbeitslos gemeldet. Verglichen mit den Zahlen des Vormonates sind dies 0,5 Prozent mehr. Im Vergleich zum Dezember des Vorjahres steigt die Zahl der Arbeitslosen um 14,1 Prozent. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen beträgt im Dezember 4,5 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich auf 3,9 Prozent (+ 0,6 Prozentpunkte). Meschede, Eslohe und Bestwig meldeb eine Quote von 4,2 Prozent, Schmallenberg von 3,2 Prozent.

Arbeitslosenversicherung

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung sind in diesem Monat 3273 Personen gemeldet. Die Zahl hat sich im Vergleich zum Vormonat um 1,8 Prozent erhöht. Im Vorjahresvergleich bedeutet dies eine Erhöhung 28,5 Prozent.

Hartz IV

In der Grundsicherung / Hartz IV sind 23 Arbeitslose weniger als im Vormonat und 103 mehr als im Vorjahr zu verzeichnen. Im Verhältnis zum Vormonat entspricht dies 0,7 Prozent weniger bzw. 3,1 Prozent mehr zum Vorjahr. Insgesamt sind es 3436 Personen und damit 51,2 Prozent aller Arbeitslosen, die zur Grundsicherung gemäß SGB II zählen.

Junge Arbeitslose

631 Arbeitslose sind im Berichtsmonat im Hochsauerlandkreis unter 25 Jahre alt. Im Vergleich zum Vormonat sind dies 13 junge Arbeitslose weniger und im Vorjahresvergleich 117 arbeitslose junge Menschen mehr. Die prozentuale Veränderung beläuft sich somit auf minus 2 Prozent zum Vormonat bzw. plus 22,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Ältere Arbeitslose

Die Anzahl arbeitsloser Personen ab 50 Jahren ist im Vergleich zum Vormonat um 27 Personen oder 1,1 Prozent gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr sind es 267 Arbeitslose mehr (+12,3 Prozent). Insgesamt sind 2438 Menschen ab 50 Jahre im Hochsauerlandkreis betroffen.

Langzeitarbeitslose

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist im Hochsauerlandkreis gestiegen. 2607 Personen waren länger als ein Jahr nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt, darunter zählen 78,8 Prozent (2055 Personen) zur Grundsicherung. Verglichen mit den Gesamtzahlen des Vormonates sind dies 28 Langzeitarbeitslose mehr. Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Zahl dieser Arbeitslosen um 570 Personen.

Stellenangebot

Unternehmen aus der Region haben in diesem Monat 522 Stellen gemeldet (+81 zum Vormonat). Im Bestand befinden sich insgesamt 2569 offene Stellen, 97 mehr als im Vormonat und 236 weniger als im Vorjahresmonat.