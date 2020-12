Auch im Hochsauerland beginnen die Impfungen gegen Corona

Meschede Im Hochsauerlandkreis werden die ersten Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Mobile Teams sind dazu im Einsatz. Hier die Details.

Sonntag, 7 Uhr: Das ist bundesweit der Startpunkt für die Impfungen gegen das Coronavirus. Auch im Hochsauerlandkreis wird der neue Wirkstoff von Pfizer/Biontech eingesetzt. Das Gesundheitsamt in Meschede rechnet zum Auftakt mit 180 Impfdosen. Die Mitarbeiter gehen davon aus, dass sie zur Mittagszeit über den Impfstoff verfügen. Direkt danach soll der erste Einsatz bis zum Nachmittag abgeschlossen sein.

[Hier gibt es einen weiteren Bericht zu den Impfungen im HSK]

Nach Informationen dieser Zeitung ist geplant, mit der ersten Lieferung die Impfungen in drei Altenheimen vorzunehmen, die quer im Hochsauerlandkreis verteilt sind. Um welche es sich handelt, geben die Behörden vorab nicht der Öffentlichkeit bekannt. Sie wollen, dass die Ärzte schnell voran kommen und ohne Aufsehen arbeiten können.

Auf Erschütterung achten

Allein die Aufbereitung des Impfstoffes gilt als kompliziert: Er muss zu Beginn bei minus 75 Grad gelagert und transportiert werden. Vor Ort wird er in Spritzen aufgezogen und verträgt für einige Stunden auch Zimmertemperaturen. Dabei muss zusätzlich auf möglichst geringe Erschütterung geachtet werden.

[+++ Nichts mehr verpassen: Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter für Meschede, Eslohe, Schmallenberg und Bestwig+++]

In den kommenden Tagen werden die Mobilen Teams nach und nach alle Seniorenheime im Hochsauerlandkreis aufsuchen. , wird es Januar werden. Die Vorbereitungen für den Betrieb dort sind abgeschlossen. Zuletzt hatte es politisch Streit mit der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe gegeben, weil eine zweite zentrale Anlaufstelle für Impfungen im westlichen Hochsauerlandkreis gefordert worden war.

Voraussichtlich am Sonntagabend will das Gesundheitsamt in Meschede ein Fazit zu den ersten Impfungen in der heimischen Region ziehen.