Auch in Meschede: Netz von Vodafone und Unity Media gestört

Seit Montagabend geht aktuell nur wenig im ehemaligen Netz von Unitymedia, das jetzt Teil von Vodafone ist. Die Störungen, die bis zum kompletten Netzausfall reichen, haben um 18.30 Uhr begonnen und dauern auch am Dienstag an. Inzwischen ist zumindest der Fehler gefunden.

Neue Software löst Problem aus

Von den Ausfällen ist unter anderem auch Meschede betroffen, denn die Störungen umfassen das ganze ehemalige Netz von Unitymedia in NRW, Baden-Württemberg und in Hessen. Die Störungen beim Aufrufen von Webseiten, dem Streamen von Filmen oder auch bei Online-Spielen dauerten zunächst am Montag von 18.30 bis 22.30 Uhr, und begannen dann erneut am Dienstag um 6.15 Uhr. Hintergrund für die Störungen, so eine Sprecherin von Vodafone, sei eine neu aufgespielte Software gewesen: „Das hat nicht so funktioniert, wie es sollte.“ Durch das Aufspielen der neuen Software sei ein Server-Problem entstanden. Der Server steuert den Internetverkehr.

Nach der Übernahme 2019 ist Unitymedia Anfang 2020 in Vodafone aufgegangen.„Unsere Techniker arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung“, so die Vodafone-Sprecherin: Angaben, wann die Störungen in Meschede beseitigt sein werden, konnte sie noch nicht machen. Wie viele Kunden betroffen sind, kann Vodafone nicht mitteilen. Unitymedia hatte nach eigenen Angaben zuletzt rund 7,2 Millionen Kabel-, Telefon- und Internetkunden in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg.

Keine Überlast

Die Vodafone-Sprecherin entschuldigt sich für die Störungen - gerade angesichts der Corona-Situation, in der viele Menschen zuhause im Homeoffice arbeiten und auf funktionierende Internetverbindungen angewiesen seien. Durch das Homeoffice habe Vodafone Steigerungen im Bereich des Festnetzes und des Internet festgestellt. Überlastsituationen habe es aber nicht gegeben - und werde es auch nicht geben: „Wir können auch noch mehr Nachfrage stemmen.“