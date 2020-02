Auf den Spuren des Borkenkäfers in den Bestwiger Wäldern

Der Borkenkäfer und seine Folgen: Revierförster Michael Eilinghoff gemeinsam mit den Waldbesitzern Martin Wiese und Franz-Josef Bathen sowie dem Vorsitzenden der Forstbetriebsgemeinschaft Bestwig, Günter Kathol, im Wald auf dem Suhrenberg in Nuttlar (von links). Auf einer Fläche der Stadt Rüthen, die an die Gemeinde Bestwig angrenzt, wird deutlich, was in diesem Jahr auch hier drohen könnte: Es könnte alles noch schlimmer werden, als es in den vergangenen beiden Jahren ohnehin schon war. Im Kreis Soest gibt es keine Fichten mehr.