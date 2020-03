Aufruf: Kinder malen Bilder für Senioren in Corona-Krise

Schmallenberg . „Ein Bild für Dich“ heißt eine Schmallenberger Aktion für 500 pflegebedürftige Menschen. Kinder können sich beteiligen und eine Freude machen.

Ein Bild macht Freude, es ist ein Zeichen, dass man nicht alleine ist, dass jemand an einen denkt. Gerade in diesen schwierigen Zeiten dürfen wir die Menschen nicht vergessen, die als Hochrisikogruppe eingestuft sind und wo die engsten Verwandten den Kontakt verringern müssen, um nicht das Leben ihrer Lieben zu gefährden.

Hier ist dann der häusliche Pflegedienst oft der einzige Kontakt. Dies sind allein in Schmallenberg und Umgebung mehr als 500 Personen und die großen Pflegedienste in Bereich Schmallenberg haben sich gerne bereit erklärt, Bilder an ihre Klienten zu verteilen.

Aktion ins Leben gerufen

Darum wurde von Gemeindereferentin Sabine Jasperneite aus dem Pastoralverbund Schmallenberg-Eslohe die Aktion „Ein Bild für Dich“ ins Leben gerufen. Unsere Kinder, die nicht in den Kindergarten oder in die Schule können haben mit einem selbstgemalten Bild die Möglichkeit, einem kranken Menschen eine kleine Freude zu machen.

Alle Kinder und Familien sind eingeladen, in den nächsten zwei Wochen Bilder zu malen und diese in einen der Körbe in den Pfarrkirchen in Schmallenberg und Wormbach zu werfen.

Kinder malen Bilder

Auch der Postweg ist offen für viele Bilder aus allen möglichen Orten. (Pfarrbüro St. Peter und Paul, z.Hd. Sabine Jasperneite, Alt Wormbach 15, 57392 Schallenberg-Wormbach).

Sabine Jasperneite zählt bei dieser Aktion auf die Mithilfe vieler kleiner und großer Künstler und freut sich über jedes Bild, das dann mit einem netten Gruß an die betroffenen Senioren weitergereicht wird.

