Bad Fredeburger Burgbad mit Label „Möbel Made in Germany“

Schmallenberg. Heimisches Unternehmen ist erster Badmöbelhersteller, der das neue Label tragen darf. Was hinter der Bezeichnung steckt.

Als erster Hersteller von Badmöbeln erhält die burgbad GmbH das neue RAL-zertifizierte Herkunftsgewährzeichen „Möbel Made in Germany“ – und zwar für jede seiner fünf Sortimentslinien. Das neue Label kennzeichnet Schränke, Stühle Co. aus Deutschland, die nachweislich streng definierte Kriterien erfüllen, und soll Konsumenten eine verlässliche Orientierung bieten.

Wenn es um eine neue Wohnungseinrichtung geht, sind Qualitätsmöbel gefragt. Der Verband der deutschen Möbelindustrie (VDM) stellt eine wachsende Bereitschaft fest, mehr Geld für Möbel „Made in Germany“ auszugeben – seit Jahrzehnten ein Qualitätsbegriff. In Zeiten immer schwerer zu überblickender globaler Lieferketten droht der bislang als Selbstetikettierung verwendeten Herkunftsbezeichnung allerdings ein Vertrauensverlust.

Bessere Informationen

Um dem zuvorzukommen und Kunden eine bessere Informationsgrundlage zu bieten, hat der Verband der deutschen Möbelindustrie (VDM) gemeinsam mit dem Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung (RAL) ein neues Label entwickelt: Das geographische Herkunftsgewährzeichen „Möbel Made in Germany“ nach RAL-RG 0191. Das zum 1. Juni vom VDM herausgebrachte Label ist das erste von RAL anerkannte Herkunftsgewährzeichen für Möbel und das erste für Gebrauchsgegenstände überhaupt. Jetzt stehen die ersten Produkte fest, die das Label tragen dürfen.

Die burgbad GmbH, der im sauerländischen Bad Fredeburg und im bayerischen Greding beheimatete Badmöbelspezialist, ist nicht nur unter den ersten 30 Herstellern, die nach RAL-RG 0191 geprüft wurden, sondern auch der erste Badmöbelhersteller, der das Label führen darf. Da es sich bei dem Label um eine Produktzertifizierung handelt, wurde jedes Produktsegment der burgbad GmbH einzeln geprüft und zertifiziert. Damit erfüllt jede der fünf Sortimentslinien des burgbad-Möbelprogramms für sich die Kriterien und darf ein eigenes Label tragen: die Einstiegs- und Schnelllieferlinie sys10, die Kollektionen der Designlinie sys20, die Systemlinie sys30, das Raumkonzept rc40 und das rl Room Light-Programm.

Herkunftsgewähr für Endverbraucher

„Wir begrüßen sehr, dass mit ,Möbel Made in Germany‘ nun eine Herkunftsgewähr eingeführt wird, die dem Kunden schnell signalisiert, dass das, was draufsteht, auch wirklich drin ist“, bringt burgbads Vorstandssprecher Jörg Loew die Bedeutung des Labels auf den Punkt. „Das stärkt nicht nur unseren Standort Deutschland, sondern ist auch eine Bestätigung für unsere Mitarbeiter, mit deren Kompetenz wir es schaffen, eine hohe Wertschöpfungstiefe im eignen Land realisieren.“

In der Sanitärindustrie sorgt zudem das leistungsfähige Logistik-Netzwerk des dreistufigen Vertriebsweges innerhalb von Deutschland für effiziente Lieferketten. burgbad sieht sich dadurch auch in Bezug auf kurze Wege, Service und Kundennähe gut aufgestellt. Das neue Label ist an strenge Bedingungen geknüpft, die das Deutsche Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung (RAL) in Zusammenarbeit mit der Fachwelt festgelegt hat.