Corona Baumärkte in Meschede: Wie Sie trotzdem an Waren kommen

Meschede Mit der click&collect-Variante haben die Baumärkte in Meschede einen neuen Vertriebsweg in der Pandemie eröffnet. So funktioniert es.

Es gibt Arbeiten in einer Wohnung, die nicht aufzuschieben sind. Ein tropfender Wasserhahn oder eine kaputte Fliese auszutauschen, ist eigentlich kein größeres Problem. Doch Werkzeug, Baustoffe oder viele andere Artikel gibt es nur in Baumärkten, die seit den neusten Bestimmungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie nicht geöffnet haben. Das sich aus dieser Krise aber auch durchaus etwas entwickeln kann, zeigen die großen Baumärkte in Meschede. Mit „click & collect“ bieten die Märkte viele ihrer Produkte auf einem neuen, pandemiegerechten Vertriebsweg an.

Zehn Prozent des Umsatzes

Bei der einzig aktuell möglichen Einkaufsvariante bietet sich den Kunden die Möglichkeit, Waren auf den Internetseiten der Baumärkte oder per Telefon zu bestellen und anschließend kontaktlos abzuholen. „Das ist unser aktueller Notnagel“, sagt Edgar Zappe vom Hagebaumarkt im Schlahbruch. Der Marktleiter zeigt sich auf Anfrage zufrieden mit dem Geschäft, auch wenn dieses nicht ansatzweise das Loch stopfen kann, dass die Pandemie in die Kassen reißt. „Wir kommen damit auf rund zehn Prozent unseres sonstigen Umsatzvolumens“, so Zappe.

Etwas skeptischer steht Ralf Scheepers vom Obi-Markt dem Konzept gegenüber. „Das ist auch mit einem logistischen Mehraufwand für uns verbunden.

Ein Geschäft für die Zukunft

Bezahlt wird bargeldlos, also per EC-oder Kreditkarte. Das Angebot wird angenommen und soll auch nach der Pandemie weiter angeboten werden. „Ich sehe das auch in der Zukunft als wachsenden Trend“, so sagt der Marktleiter. Ob dieser neue Vertriebsweg auch nach der Pandemie betrieben wird, ist allerdings unklar. Obi-Marktleiter Ralf Scheepers sieht vor allem die Probleme, die das Konzept mit sich bringt, wenn die Märkte wieder geöffnet haben. „Wir haben ja keine zusätzlichen Lagerflächen, wo wir bestellte Ware lagern können“, so Scheepers.

Die Türen der Märkte bleiben derzeit für Privatkunden verschlossen, lediglich Kunden mit einem Gewerbeschein dürfen nach telefonischer Anfrage und Prüfung des Scheins in den Markt hinein. Nachdem sich an den ersten Tagen einige Menschen mit kreativ selbst gestalteten Gewerbescheinen Eintritt in den Markt verschaffen wollten, hat sich dieses Prinzip inzwischen bewährt. „Es gab nur wenige Einzelfälle bei uns, die sich so versucht haben, Eintritt in den Markt zu verschaffen“, sagt Zappe.

Bereits seit fast einen Monat geschlossen

Derzeit arbeiten seine Angestellten in einem Schichtbetrieb und machen den Markt für die anstehende Garten-Saison bereit. „Außerdem tätigen wir derzeit einige Umbauarbeiten, zu denen wir sonst nicht kommen“, so der Marktleiter. Seit Mitte Dezember haben die Baumärkte nun geschlossen, einzig der Einkauf über die "click & collect"-Variante ist möglich - da bleibt eben viel Zeit, sich um andere Projekte zu kümmern.