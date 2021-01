Bestwig: Nach 24 Jahren wechselt Metzger seinen Standort

Bestwig Metzger Andreas Goldhorn wird in Bestwig ab Februar anderswo zu finden sein. Seine Gründe haben mit den Veränderungen im Ort zu tun.

Ein neuer Rewe. Ein neuer Aldi. Die Ansiedlung des Tedi-Marktes und des Centershops. Aktuell tut sich eine ganze Menge in Bestwig. Dazu gehört auch, dass Metzger Andreas Goldhorn seinen Standort wechselt.

Nach mehr als 24 Jahren schließt der Fleischermeister seine Theke im Rewe und fängt Anfang Februar im Bestwiger Edeka-Markt an der Bundesstraße an. "Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen und ich habe sie sorgfältig überlegt", sagt Goldhorn. Doch die Ungewissheit mit dem Rewe-Neubau und was danach werde, habe ihm keine Ruhe gelassen. "Ich musste eine Entscheidung treffen", sagt der Fleischermeister. Einige seiner insgesamt vier Mitarbeiter haben bereits eine neue Stelle gefunden, weiß Goldhorn.

Keine Selbstständigkeit mehr

Er verlasse den Rewe-Markt mit einem lachenden und einem weinenden Auge, sagt er und dankt an dieser Stelle ausdrücklich nicht nur seinen Mitarbeitern, sondern auch der Familie Neitzel als Betreiber des Rewe-Marktes und seinen Kunden, die ihm bis zuletzt die Treue gehalten hätten.

[+++ Nichts mehr verpassen: Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter für Meschede, Eslohe, Schmallenberg und Bestwig +++]

Der gelernte Metzger, der seit 1996 Fleischermeister ist, hatte 1997 mit drei Mitarbeitern als Selbstständiger bereits im alten Rewe-Markt in Bestwig angefangen. Ein Jahr später folgte der Umzug in den neuen Rewe-Markt. Wenn Andreas Goldhorn ab dem 1. Februar hinter der Fleischtheke im Edeka an der Bundesstraße steht, dann nicht mehr als Selbstständiger. Er wird dort als Angestellter arbeiten. Er wolle nicht mehr in die Selbstständigkeit investieren, betont er. Der 50-jährige Familienvater wohnt mit seiner Frau und den beiden Töchtern in Bestwig und werkelt in seiner Freizeit daheim und in oder an seinem Wohnwagen.