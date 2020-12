Bestwig: Pflegeeinrichtungen bei Corona-Infiziertenzahl vorn

Bestwig Im Hochsauerlandkreis gibt es in Bestwig nach Meschede und Arnsberg die höchsten Zahlen mit Corona-Infizierten. Hier sind die Gründe.

Bezogen auf die Einwohnerzahl hat die Gemeinde Bestwig die höchsten Zahlen an Corona-Infizierten im Hochsauerlandkreis. Die Gründe liegen in der Struktur.

Am Mittwoch sind in der Gemeinde Bestwig aktuell 36 Menschen mit Corona infiziert. Nach Meschede mit 60 und Arnsberg mit 42 Infizierten liegt Bestwig damit an dritter Stelle der Kommunen im Hochsauerlandkreis – und an erster Stelle proportional zur Einwohnerzahl. Ein Ausbruch genügt, um die Zahlen in der Statistik des Hochsauerlandkreises in einer Gemeinde ansteigen zu lassen – aktuell sind wegen der Ferien nicht mehr Schulen die treibende Kraft, sondern die Pflegeeinrichtungen.

29 von 36 Infizierten in einer Pflegeeinrichtung

In der Gemeinde Bestwig sind drei dieser Einrichtungen: Das Christophorus-Haus in Velmede, der Margarethenhof in Andreasberg (wo es am Sonntag die ersten Impfungen im HSK gab) und, in kleinem Umfang, die Seniorenwohngemeinschaft im Bergkloster Bestwig. Betroffen jetzt ist vor allem das Christophorus-Haus – dort leben allein 29 der 36 Infizierten in der Gemeinde. Im Margarethenhof sind am Dienstag auch jene Mitarbeiter geimpft worden, die am Sonntag fehlten. Damit ist dort die erste Impfreihe beendet.

[+++ Nichts mehr verpassen: Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter für Meschede, Eslohe, Schmallenberg und Bestwig +++]

Bürgermeister Ralf Péus erfährt die Verteilung der Infizierten täglich aus dem Corona-Lagebericht des Hochsauerlandkreises. Er hat in den letzten Monaten beobachtet, dass sich die Infiziertenzahlen durchaus auf alle, auch auf die kleineren Ortschaften in der Gemeinde verteilten – er führt das auf die verwandtschaftlichen und familiären Beziehungen zurück: „Das zeigt, wie das Virus um sich greifen kann.“

Bürgermeister: "Es hätte konsequenter durchgezogen werden müssen"

Im Sommer habe es einen deutlichen Anstieg der Infiziertenzahlen sowohl in Meschede als auch in Bestwig gegeben, als Großfamilien aus beiden Orten für eine Feier zusammentreffen konnten – und offenbar ein Verwandter von auswärts die Infektion brachte. Im Nachhinein hält Péus es für „einen großen Fehler“, dass dies seinerzeit nach der Corona-Schutz-Verordnung rechtlich auch möglich war: „Es hätte konsequenter durchgezogen werden müssen, dass sich weniger Menschen einer Familie treffen dürfen.“

Für Silvester kündigt der Bürgermeister in der Gemeinde Kontrollen durch das Ordnungsamt an: „Man sieht ja, wo Raketen steigen werden…“ Schon nach dem ersten Lockdown hatte das Ordnungsamt vor allem bekannte Plätze kontrolliert, die erfahrungsgemäß von Jugendlichen gerne besucht werden. Diese Sorge besteht in der kalten Jahreszeit naturgemäß nicht. Bürgermeister Péus sagt, die Gemeinde habe dabei immer auf Gespräche und die Überzeugungskraft gesetzt, nie auf Bußgelder: „Mit den Leuten zu sprechen hat sich bewährt.“ Das soll auch so fortgeführt werden.

Impfzentrum: Vorbereitet sogar auf militante Impfgegner