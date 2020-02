Bestwig: Wer fordert den Bürgermeister heraus?

Bei der Kommunalwahl im September zeichnet sich für Bestwig derzeit nur Amtsinhaber Ralf Péus (CDU) als sicherer Kandidat ab. Péus hatte bereits im Oktober 2019 bestätigt, dass er im Herbst noch einmal antreten will. Péus, seit 2005 im Amt, hat gleichzeitig angekündigt, dass dies seine letzte Wahl sein werde.

SPD holte sich zuletzt auswärts Hilfe

Die SPD in Bestwig lässt noch alles offen: „Wir sind mittendrin in den Vorbereitungen für die Wahl. Wir können noch keinen Vollzug melden“, sagt Fraktionsvorsitzender Paul Theo Sommer. Ob und wen die SPD als Kandidaten um den Chefsessel im Rathaus ins Rennen schicken werde, mochte Sommer noch nicht kommentieren: Hier würden parteiintern noch die Abstimmungsgespräche laufen, sagt er auf Anfrage. Derzeit würden Gespräche mit möglichen Kandidaten in den 14 Wahlbezirken geführt.

Ralf Péus war bei der letzten Kommunalwahl 2014 mit 60,8 Prozent der Stimmen (bei einer Wahlbeteiligung von knapp 56 Prozent) als Bürgermeister wiedergewählt worden. Die SPD hatte dabei einen auswärtigen Kandidaten aufgestellt: Den damals 32 Jahre alten Medienwirt Daniel Köhne aus Münster, der in Meschede aufgewachsen ist und sich zwischendurch für die SPD auch in der Mescheder Kommunalpolitik engagierte. Köhne konnte nur 39 Prozent der Stimmen erreichen: Sein schwächstes Ergebnis erreichte er in einem Ostwiger Wahlbezirk mit 31,3 Prozent, sein stärkstes mit 46 Prozent in einem Velmeder. Die Betriebsräte von Westnetz, Sauerwald und Söhne, Busch und Tital hatten die Kandidatur von Köhne 2014 öffentlich unterstützt.