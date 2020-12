Betrugsmasche auf Mescheder Supermarkt-Parkplatz

Meschede Zwei Mädchen haben auf dem Mescheder Hit-Parkplatz Spenden gesammelt. Die Polizei rät auch in den nächsten Tagen zur Vorsicht.

In den Tagen rund ums Weihnachtsfest ist es für gewöhnlich voll auf den Supermarkt-Parkplätzen der Region. Viele Menschen erledigen die letzten Einkäufe und haben ihre Herzen und die Portemonnaies offen. Das ist eine günstige Gelegenheit für offizielle Spendensammler – und für Betrüger.

Offenbar auf ein solches Betrüger-Pärchen ist ein Mann am Heiligen Abend auf dem Hit-Parkplatz reingefallen. „Angeblich Taubstumme sammelten dort Spenden für einen Verein, den es nicht gibt“, schreibt der Mann auf Facebook. „Die Mädels gaben vor stumm zu sein“ und wiesen auf eine Liste, in die er sich eintragen sollte. Der Mann gab 10 Euro. "Da wollten sie noch mehr." Im Rückblick erkannte er die Masche, über die auch im Internet vielfach berichtet wird. „Es geht so schnell, dass man erst kurz danach darauf aufmerksam wird, dass die Liste sinnlos ist, da man dort einfach nur Name, PLZ und Spendensumme einträgt.“ Eine Spendenquittung kann also beispielsweise darüber überhaupt nicht versendet werden.

Das sagt die Polizei

Auch die Polizei kennt diese Masche, ist aber vorsichtig bei Schuldzuweisungen. „Grundsätzlich ist das Sammeln von Spenden erlaubt“, sagt Polizei-Pressesprecher Sebastian Held auf Nachfrage. Eine Anzeige oder einen Hinweis auf einen möglichen Betrug auf dem Hit-Parkplatz habe es bisher nicht gegeben.

Held rät aber in solchen Fällen immer zu einer gesunden Portion Skepsis und auch dazu, die Polizei dazu zu rufen, wenn man ein mulmiges Gefühl verspürt. Ein wichtiger Rat auch für die kommenden Tage, wenn es vor Neujahr wieder voll wird auf den Supermarkt-Parkplätzen.