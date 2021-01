Bezirksausschuss Oberes Lennetal findet in Stadthalle statt

Der Bezirksausschuss Oberes Lennetal findet am Donnerstagabend um 18 Uhr in der Stadthalle in Schmallenberg statt.

Am heutigen Donnerstagabend, 21. Januar, findet um 18 Uhr in der Stadthalle Schmallenberg der neue Bezirksausschuss Oberes Lennetal statt - und nicht in der Turnhalle der ehemaligen Grundschule in Westfeld.

Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Wahl eines Ausschussvorsitzenden und seines Stellvertreters, die Einführung und Verpflichtung von Ausschussmitgliedern, die Verkehrssituation im oberen Lennetal sowie Baumaßnahmen.