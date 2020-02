Bilanz zum Karneval im HSK: Fünf Personen schlafen in Zelle

Meschede. Die närrischen Tage sind auch im Hochsauerlandkreis vorüber. Die Polizei in Meschede zieht eine Bilanz.

Die Polizei in Meschede hat eine Bilanz zum Karneval im Hochsauerlandkreis gezogen. Die närrischen Tage seien vergleichsweise normal verlaufen, sagte Pressesprecher Holger Glaremin. „Unser Einsatzkonzept hat gegriffen“, erklärte er.

Zwischen Weiberfastnacht und Rosenmontag mussten fünf Personen in der Zelle übernachten. Die Polizei registrierte darüber hinaus 15 Körperverletzungen. „Wo viel Alkohol auf Feierlichkeiten getrunken wird, kommt es leider manchmal zu Schlägereien“, so Glaremin.

900 Fahrzeuge kontrolliert

Positiv aus Sicht der Beamten: Sie kontrollierten in den vergangenen Tagen mehr als 900 Fahrzeuge, lediglich in zwei Fällen mussten die Fahrer zur Blutprobe mitkommen - bei ihnen bestand der Verdacht auf Alkohol am Steuer.