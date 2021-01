Bis zu fünf Zentimeter Neuschnee im Hochsauerland möglich

Meschede Während es am Samstag noch weitgehend trocken bleibt, ist am Sonntag mit Schneefall im Hochsauerland zu rechnen. Die Vorhersage.

Am Sonntag zieht ein Niederschlagsgebiet aus der Nacht weiter herein und bringt ab und an leichten bis mäßigen Schneefall. So lautet die Vorhersage des heimischen Portals wetter-sauerland.de.

Vor allem im Süden

So sind vor allem im südlichen Sauerland bis in die Täler 2 bis 5 Zentimeter Neuschnee möglich. Im Norden kommt weniger Niederschlag an und im Bereich des Ruhrtals steigen die Temperaturen zudem knapp über den Gefrierpunkt. Hier werde bis zu 3°C erwartet, auf dem Kahlen Asten nicht wärmer als etwa -3°C.

Schnee oder Schneeregen

In der Nacht zum Montag folgen noch ein wenig Schnee oder Schneeregen. Die Temperaturen ändern sich bei Tiefstwerten zwischen 2 und -3°C nur wenig.