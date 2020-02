Bis zur Unkenntlichkeit: Marienstatue in Nuttlar geschändet

Und wieder ist in Nuttlar ein Fall von Vandalismus aufgetaucht: Am Bestwiger Panoramaweg, an „Dümels Grotte“, ist die weiße Marienstatue mit dunkler Farbe beschmiert worden – vor allem das Gesicht wurde unkenntlich gemacht.

Am Montag entdeckt

Die Schändung der Statue hat vermutlich in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag und Montag stattgefunden, sie wurde am Montag entdeckt.

So sah die Marienstatue bislang aus. Sie steht in Nuttlar nahe am Bestwiger Panoramaweg. Foto: Privat

Es ist Anzeige bei der Polizei in Meschede erstattet worden: Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 0291 / 90200 zu melden.

Die Statue steht etwas abseits des Spazierweges am Dümelskopf im Wald, in einer Nische, die direkt in den Felsen dort gehauen ist. Der Fels wurde zudem mit gelber Farbe beschmiert. Nuttlars Ortsvorsteher Markus Sommer ist empört über diese Schmierereien. Zuletzt haben sich diese Fälle gehäuft – etwa am Schießstand und an der Autobahn.