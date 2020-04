Blick ins Archiv: Alter Kerker in Oberkirchen wiederentdeckt

Meschede. Regelmäßig schauen wir ins Archiv: Vor 55 Jahren wurde ein Kerker in Oberkirchen entdeckt. Und in Meschede gab es ein spektakuläres Urteil.

Über diese Themen berichteten wir vor 55 Jahren im Lokalteil.

Heimtückische Schnäpse

Bis vor das Oberlandesgericht Hamm gelangt der Fall eines Kraftfahrers aus Meschede. Bei einer Jubiläumsfeier hat ihm eine Kollegin heimlich Weinbrand in sein Bier gegossen. Danach wird der Mann in seinem Auto von einer Polizeistreife angehalten – weil er sie geblendet hat. Es werden 1,74 Promille bei ihm gemessen.

Das Amtsgericht Meschede verurteilt ihn nur wegen des verspäteten Abblendens zu 40 Mark Strafe. Die Staatsanwaltschaft legt Revision ein, weil die Trunkenheit am Steuer nicht bestraft wird. Das OLG teilt aber die Ansicht des Richters – und spricht ihn trotz der Promille frei: Die heimtückischen Schnäpse dürften nicht zum Nachteil ausgelegt werden.

Kreis Meschede wehrt sich

Der Kreis Meschede wehrt sich gegen Rationalisierungspläne der Bundesbahn. Sorgen macht man sich vor allem, dass der Güterverkehr an den Wenholthausen, Berge und Heiminghausen eingestellt werden könnte. Die Bahn lässt den Bahnhof Nuttlar vorerst weiter als Haltepunkt bestehen.

Der Hexerei beschuldigt

Bei der Lenneregulierung wird 1963 in Oberkirchen ein Kerker auf der Galgenstraße wiederentdeckt. Darin sind noch vier Eisenhaken mit schweren Ringen zu entdecken, in denen einst Gefangene, auch Frauen, die der Hexerei beschuldigt waren, festgehalten wurden. Als letzte sollen hier 1770 zwei Diebe und Räuber aus Niedersorpe gefangen gewesen sein.

21.600 Übernachtungen

21.600 Übernachtungen in einem Jahr meldet die Jugendherberge auf dem Lenninghof in Schmallenberg. 1962 war sie mit 160 Betten eröffnet worden. DRK, Caritas und Pfarreien aus dem Ruhrgebiet schicken Kinder hierher zur Erholung, zehn Prozent der Besucher sind schon einzelne Wanderer. Unter den Gästen auch: Zwei Inder, ein Pakistani.

Feuer in Westfeld

Bei einem Feuer brennt in Westfeld das Lebensmittelgeschäft des Dorfes aus. Brandursache ist vermutlich ein schadhafter elektrischer Heizlüfter. Der Schaden beträgt 60.000 Mark.

Moderne Skulptur

Erstmals feiert die evangelische Gemeinde in Meschede das Osterfest vor der neuen Christusfigur, die der Künstler Wolfgang Kreuttler für die Johanneskirche geschaffen hat. Mit der modernen Skulptur will der Künstler alle Erniedrigungen von Christus in der Karwoche zeigen.

Anregungen für Gartenstadt

In Sennestadt holen sich Mescheder Politiker und Verwaltungsfachleute Anregungen, wie auch die neue Gartenstadt in Meschede aussehen könnte: In der Trabantenstadt in Senne gefällt die Mischung aus Hochhäusern, Reihenmiethäusern und Einfamilienhäusern.

Mini-Schule in Wasserfall

Fünf Jahre wird schon darüber diskutiert, ob die Mini-Schule in Wasserfall auf Dauer geöffnet bleiben kann. Jetzt gibt der Lehrermangel den Ausschlag für die Schließung: Der Lehrer lässt sich an eine Schule mit mehreren Klassen versetzen. Daraufhin stellt die Bezirksregierung in Arnsberg keinen Nachfolger mehr für die nur noch fünf Kinder. Die Einschulung ist künftig in Andreasberg.

Pläne für Schwimmbad

In Meschede soll zwischen Ruhr und Bahn ein Schwimmbad entstehen, samt Hallen- und Freibad sowie Sauna. Gutachter sagen wegen der Hochwassergefahr technische Probleme voraus. Sie raten dazu, auf ein Schwimmerbecken zu verzichten – erfahrungsgemäß würde ein Nichtschwimmerbecken am stärksten genutzt.