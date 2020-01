Meschede. Was passiert, wenn zwei Streber am Ende der Schulzeit merken, dass sie eine Menge nachzuholen haben. Gute Laune garantiert - mit Kartenverlosung.

Mescheder Kino: Zum Abschluss soll es noch mal krachen

Zum BIK - zum Besonderen Film im Kino - lädt das Mescheder Lindentheater am kommenden Dienstag um 20 Uhr zum Film „Booksmart“ ein. Unsere Zeitung verlost gemeinsam mit dem Kino dreimal zwei Eintrittskarten.In ihrem hochgelobten Regiedebüt erzählt Olivia Wilde von zwei nerdigen Schülerinnen, die endlich auch einmal Spaß haben wollen.

Zum Inhalt

Für die beiden Freundinnen Amy (Kaitlyn Dever) und Molly (Beanie Feldstein) neigt sich die Schulzeit dem Ende zu. Beide haben schon sehr konkrete Zukunftspläne: Amy möchte vor dem Studium an der Colombia Entwicklungshilfe in Botswana leisten und Molly hat eine Zusage für Yale – der erste Schritt auf ihrem Weg zur jüngsten Juristin am Obersten Gerichtshof.

Bei den vielen Stunden in der Bibliothek blieb allerdings das Freizeitvergnügen und die anderen Freuden und Verfehlungen des Teenager-Daseins auf der Strecke. Zu dieser Erkenntnis kommt Molly, als sie ein Gespräch von Mitschülern belauscht, die über sie herziehen. Als sie die Gruppe konfrontiert, wird ihr klar, dass es auch anderen Schülern gelingt, Spaß zu haben und gute Noten zu schreiben.

So beschließen die beiden Streberinnen an ihrem letzten Tag vor der Abschlussfeier alles nachzuholen, was sie verpasst haben: Sie nehmen halluzinogene Drogen, crashen eine Party und und und…

Die Hintergründe

Mit der Highschool-Komödie „Booksmart“ gibt Schauspielerin Olivia Wilde ihr Regiedebüt auf der Kinoleinwand. Mit der Besetzung in der Serie „O.C. California“ konnte sie ihre Bekanntheit hierzulande maßgeblich steigern, es folgte eine Rolle in der Erfolgsserie „Dr. House“ und auch in Filmen wie „Cowboys & Aliens“ und „Rush“ konnte sie begeistern. Als Regisseurin beschreitet sie nun neue Wege und liefert mit ihrem Debüt einen sehenswerten und unterhaltsamen Einstand ab, der auf den bekannten Bewertungsportalen positives Votum erhielt.

Auch die Besetzung kann sich sehen lassen. In den beiden weiblichen Hauptrollen sehen wir Kaitlyn Dever, die zuletzt in „Der Spitzenkandidat“ an der Seite von Hugh Jackman und in „Beautiful Boy“ zu sehen. Ihre beste Freundin wird von Beanie Feldstein verkörpert, die bereits in ihrer Rolle in der Tragikomödie „Lady Bird“ überzeugte. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit „Friends“-Star Lisa Kudrow und Jason Sudeikis („Saturday Night Live“, „Kill the Boss“).

Die Kritik

Die Kritiker reagierten gespalten: Die einen loben die sympathische Gute-Laune-Komödie mit Hauptdarstellern, mit denen man allesamt befreundet sein will (zett). Die anderen (epd-Film) finden: „Es gibt ein paar hübsche Ideen und das große Plus sind die charismatischen jungen Schauspieler. Aber beim Versuch, bekannte Motive neu aufzuziehen, hat Wilde vor allem eines getan: jugendliche Lebenswelten glatt gebügelt.“

Gewinnspiel

Wir verlosen unter unseren Lesern dreimal zwei Freikarten. Wenn Sie teilnehmen wollen, schicken Sie bis Montag, 3. Februar, eine Mail an gewinnspiel-meschede@westfalenpost.de. Stichwort BIK. Viel Glück!