Die Feuerwehr aus dem Stadtgebiet Schmallenberg im Einsatz beim Brand in Oberhenneborn.

Feuer Brand in Ferienwohnung - Feuerwehr Schmallenberg alarmiert

Oberhenneborn Die Feuerwehr im Stadtgebiet Schmallenberg ist zu einem Brand in Oberhenneborn alarmiert worden. Eine Ferienwohnung stand in Flammen.

Ein Brand in einer Ferienwohnung hat sich am Samstagnachmittag in der Hennestraße Oberhenneborn ereignet. Der Inhaber bemerkte plötzlich, dass der Strom ausgefallen war. Als er nachschaute, sah er dichten schwarzen Rauch aus der Wohnung aufsteigen.

Technischer Defekt

Nach ersten Erkenntnissen war es zu einem technischen Defekt in der Dunstabzugshaube der Küche gekommen. Das Feuer breitete sich schnell aus. Der Versuch, den Brand selbst mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen, scheiterte. Parallel wurde gegen 15.20 Uhr die Feuerwehr alarmiert.

Schwerer Atemschutz

Sie drang unter schwerem Atemschutz in die Wohnung vor und konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Vorsorglich war auch eine Wasserleitung vom nahe gelegenen Fluss gelegt worden - sie musste aber nicht mehr genutzt werden.

Verletzt wurde niemand. Das Feuer wurde gelöscht. Es entstand ein hoher Sachschaden.