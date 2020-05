Bremke: Gemeinsame Vorfreude aufs Schützenfest 2021

Es hätte alles so schön sein können. In diesen Tagen wäre Schützenfest in Bremke. Wir haben mit dem Schützen-Vorsitzenden Sebastian Koch gesprochen. Nicht nur er wird wohl immer mal wieder sehnsüchtig auf die Uhr schauen.

Was vermissen Sie besonders, wenn Sie an das ausgefallene Schützenfest denken?

Ich vermisse die netten und unterhaltsamen Gespräche mit Jung und Alt; das Wiedersehen mit guten Freunden, die man sonst das ganze Jahr über nicht sieht; die prächtigen Festumzüge mit den Majestäten und ihrem Hofstaat; das spannende Vogelschießen unter den Kontrahenten und die Partys am Abend in der Schützenhalle.

Das Virus lähmt zwar das öffentliche Leben, aber nicht das Schützenleben: Wie halten Sie Kontakt mit Ihren Mitgliedern und was planen Sie momentan?

Da unser Dorf nicht allzu groß ist sieht man die Schützenbrüder doch öfters und man unterhält sich darüber, wie es wohl wäre, wenn wir doch unser alljähriges Hochfest, das Schützenfest, feiern könnten. Wir bitten alle Dorfbewohner Ihre Häuser über Pfingsten mit der Schützenfahne zu beflaggen, um ein Zeichen der Solidarität zu setzen und am Pfingstsonntag werden wir geschlossen mit dem ganzen Vorstand die Pfingstmesse besuchen.

Benötigt Ihr Verein Hilfe von Land/Stadt oder der Gesellschaft?

Der Vorsitzende der Schützenbruderschaft Bremke: Sebastian Koch. Foto: Privat

Da wir in diesem Jahr keine großen Investitionen getätigt und immer grundsolide gewirtschaftet haben, bin ich mir sicher, dass wir auch durch diese Krise finanziell mit einem blauen Auge davonkommen. Ich denke, dass die Schützenvereine finanziell alle gut aufgestellt sind, um die fehlenden Einnahmen zu kompensieren.

Werden Sie oft auf die Uhr schauen und Dinge denken wie: Jetzt würden wir eigentlich gerade antreten?

Das wird bestimmt so sein und ich glaube, dass es jedem echten Schützenbruder so gehen wird. Wir haben uns seit dem letzten Schützenfest 2019 auf dieses Festwochenende gefreut und nun kann und dürfen wir es nicht feiern, wie man es eigentlich vorgehabt hätte. Aber nun werden wir uns alle zusammen auf das Schützenfest 2021 freuen und diesem gemeinsam entgegenfiebern.

Wie verbringen Sie persönlich Ihre Schützenfesttage?

Ich werde mich wahrscheinlich mit ein paar Freunden oder mit der Nachbarschaft auf ein paar Bierchen treffen, natürlich mit Mindestabstand, um mindestens ein wenig das Schützenfestgefühl zu bekommen und dabei Schützenfestmusik hören; ansonsten werde ich die Pfingsttage mit meiner Freundin und meiner Tochter im Garten verbringen.

Wie viel Geld fehlt Ihnen in diesem Jahr? Und was verursacht die größten Einnahmeausfälle?

Da unsere Schützenhalle in den Ferien immer sehr gut von Ferienlagern gebucht wird, werden uns diese Einnahmen natürlich schon fehlen. Allerdings haben wir in den letzten Jahren immer gut gewirtschaftet (viele Vermietungen, gute Ergebnisse beim Schützenfest), nicht über unsere Verhältnisse gelebt und so werden wir auch diese finanzfinanziellen Ausfälle, da bin ich mir sicher, gut überstehen.