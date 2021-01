Bürgermeister von Bestwig: "Ich werde mich impfen lassen"

Bestwig Bestwigs Bürgermeister zieht eine persönliche Corona-Bilanz. Die Bekämpfung der Seuche ist aber nicht die einzige Herausforderung 2021.

Die Menschen in Bestwig seien "in der übergroßen Mehrzahl sehr verantwortlich mit der Pandemie umgegangen", sagt Bürgermeister Ralf Péus. Im Interview spricht er über Corona und seine Hoffnungen.

Womit verbinden Sie das Jahr 2020? Gab es noch etwas anderes als Corona?

Natürlich ist die Corona-Pandemie das Thema, was in der Wahrnehmung stark im Vordergrund gestanden hat - und was das öffentliche Leben stark verändert hat. Das gilt auch für die Arbeit der Gemeindeverwaltung. Trotzdem ist unsere Arbeit für die Bürgerinnen und Bürger weitergegangen. Das ist ja quasi unser "Alltagsgeschäft" - wenn auch durch die Pandemie mit anderen Schwerpunkten und Rahmenbedingungen.

Wie ist Ihre Einschätzung: Haben Kreis, Land und Bund die Krise gut gemeistert? Sind die richtigen Entscheidungen getroffen worden?

Vorab: Niemand von uns allen hat bisher schon eine Pandemie erlebt. Für den Umgang mit so einer Herausforderung gibt es keine "Blaupause", die man einfach abarbeiten kann. Es gilt, verschiedenste Aspekte zu berücksichtigen: Den Infektionsschutz auf der einen Seite, die Funktionsfähigkeit von Wirtschaft und Sozialsystemen auf der anderen. Mein Eindruck ist, dass wir bisher verantwortlich damit umgegangen sind.

Bei welchen Einschränkungen haben Sie am meisten geschluckt?

Das waren zweifellos die veränderten Rahmenbedingungen für Wirtschaft, Einzelhandel und Gastronomie. Insbesondere der Einzelhandel steht ja schon vor der Herausforderung, gegen die Konkurrenz im Online-Bereich zu bestehen. Da ist die Pandemie noch eine große zusätzliche Belastung. Wir müssen uns dazu klar sein, dass es ja nicht irgendwelche anonymen Akteure sind, sondern Menschen, die hier leben und arbeiten. Deshalb appelliere ich auch an alle Bürgerinnen und Bürger, immer zu prüfen, ob nicht Angebote vor Ort genutzt werden können. Das wäre ein wichtiger Schritt, um auch dauerhaft eine gesunde Nahversorgung sicherzustellen.

Ihr Eindruck: Wie ist die Corona-Bilanz für die Gemeinde Bestwig bislang?

Unsere Bürgerinnen und Bürger sind in der übergroßen Mehrzahl sehr verantwortlich mit der Pandemie umgegangen. Meine Hoffnung ist, dass das auch so bleibt. Jeder kann mit verantwortlichem Verhalten einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die Pandemie ein Stück weit einzudämmen.

Was werden 2021 die Herausforderungen sein? Welche Sorgen haben Sie mit Blick auf Corona und das Jahr 2021?

Natürlich wird Corona auch 2021 weiter eine große Rolle spielen. Ziel muss es sein, die Infektionszahlen zu reduzieren. Wichtig dabei werden auch die Impfungen sein. Dennoch werden wir sicher noch lange die bekannten Verhaltensregeln beachten müssen. Für uns wird weiter eine große Rolle spielen, die finanziellen Folgen der Pandemie für den Gemeindehaushalt im Griff zu behalten.

Haben Sie für sich schon entschieden: Lassen Sie sich impfen?

Ich werde mich impfen lassen, sobald das für mich möglich ist. Das Zulassungsverfahren für die Impfstoffe hat mein Vertrauen, so dass ich davon ausgehe, dass eine Impfung eine sichere Sache ist. Zudem denke ich, dass Politiker - auch auf kommunaler Ebene - mit gutem Beispiel vorangehen müssen.

Corona dominiert ja gerade alles. Aber was kommt an anderen kommunalen Entscheidungen 2021 in Bestwig?

Auch neben der Corona-Pandemie geht unsere Arbeit weiter. Bauliche Projekte stehen für die Gemeindeentwicklung an - zum Beispiel der Umbau der Alten Schule Nuttlar oder des früheren Schwimmbads Ramsbeck zu einem Mehrzweckraum. Auch unser neues Marketingkonzept liegt vor - nun gilt es, hier Schritt für Schritt die Potenziale insbesondere für den Tourismus zu heben. Das ist ein Wirtschaftsfaktor, der noch viele Chancen bietet.

Wie ist Ihr Eindruck ein Jahr nach Eröffnung der Autobahn A 46?

Mein Eindruck ist, dass sich die Verkehrsbelastung auf der früheren B7 deutlich entspannt hat. Das belegen ja auch die Messungen, die wir durchgeführt haben. Diese Entwicklung habe ich erwartet - aber natürlich freue ich mich immer noch jedes Mal, wenn ich auf der früheren B7 unterwegs bin, dass das so eingetreten ist.

Welche Erwartungen haben Sie an das Verkehrskonzept, das die Gemeinde in Auftrag gegeben hat?

Wir müssen sehen, was wir tun können, um an der einen oder anderen Stelle Verkehrsströme neu zu organisieren. Klar muss aber auch sein: Der Straßenraum der früheren B7 ist vergleichsweise eng - das haben wir alle in der Zeit vor der Autobahn-Eröffnung leidvoll gespürt. Deswegen haben wir auch nur einen begrenzten Raum, um baulich etwas zu verändern. Da, wo etwas möglich ist, werden wir sehen müssen, ob und wie Änderungen machbar sind.

Hatten Sie eigentlich Zeit, sich über Ihren Wahlerfolg zu freuen - oder hat Corona diese Freude auch getrübt?

Natürlich habe ich mich über die Wiederwahl gefreut. Aus meiner Sicht hat mich das gute Ergebnis in meiner Arbeit bestätigt. Trotzdem war es anders als bei früheren Wahlen: Die Corona-Pandemie hat einen sehr schnell in den Arbeitsalltag zurückgeholt.

Worauf freuen Sie sich 2021 privat?

Meine Hoffnung ist es, dass wir schrittweise zu mehr Normalität kommen werden. Dass mehr Kontakte untereinander möglich sind, mehr Austausch und Begegnung. Das ist aber nicht nur ein privater, sondern auch ein beruflicher Wunsch. Wenn man als Bürgermeister überwiegend per Telefon oder E-Mail Kontakt mit den Menschen hat, ist das nicht gerade meine Idealvorstellung.

>>> Kurz und knapp

2021 wünsche ich mir… die schrittweise Rückkehr zur Normalität.

Rückblickend war 2020… ein Jahr, wie wir es noch nie erlebt haben. Und eine Herausforderung für jeden.

Mir fehlt… der Austausch. Weil das eine Voraussetzung ist, um Dinge gemeinsam voranzubringen.