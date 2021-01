CDA im HSK fordert bessere Arbeitsbedingungen für Paketboten

Meschede Immer mehr Pakete werden ausgeliefert, doch der Lohn in der Branche sinkt. Die CDA im Hochsauerlandkreis hat deshalb eine Forderung.

In der Weihnachtszeit waren wieder besonders viele Paketboten unterwegs, voraussichtlich noch einmal deutlich mehr als bereits in den letzten Jahren. Denn viele Menschen meiden in Pandemie-Zeiten die Innenstädte und bestellen Geschenke kontaktfrei online. Doch die steigende Nachfrage kommt aus Sicht der CDA im Hochsauerlandkreis nicht bei den Beschäftigten an.

Im Gegenteil: Laut Zahlen der Bundesregierung isei der Medianlohn der Paketboten seit 2007 um 15,4 Prozent gesunken. Denn immer seltener seien es Festangestellte, die die Pakete lieferten, sondern Angestellte von Sub-Unternehmen. Der Arbeitnehmerflügel der CDU setzt sich daher für feste Anstellungen in der Paketbranche ein.

Wie in der Fleischbranche

Für den Vorsitzenden Bernd Nückel der CDA Hochsauerland ist klar: „Kostenlose Lieferungen dürfen nicht über Ausbeutung finanziert werden. Wir haben in der Fleischbranche gesehen, welche Arbeitsbedingungen aufgrund von Werkverträgen und Sub-Unternehmen herrschen. In der Paketbranche gibt es ähnliche Zustände. Pakete im Akkord, täglich 12 bis 16 Stunden ackern ohne Pause, bei ständigem Schlafmangel – das ist hier keine Seltenheit. Wir müssen darüber sprechen, ob wir Werkverträge in dieser Form weiter dulden wollen. Wenn Werkverträge zur Auslagerung von Beschäftigten genutzt werden, ist das nicht im Sinne des Gesetzes. Hier brauchen wir zeitgemäße gesetzliche Regeln, die vor Ausbeutung schützen. Wir setzen uns dafür ein, dass jeder die Chance auf eine feste Anstellung hat."

Die Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft (CDA) ist der Sozialflügel der CDU. Ihre Mitglieder engagieren sich vor allem auf Feldern der Sozialpolitik wie Arbeitsmarkt, Rente, Pflege und Gesundheit. Weitere Infos stehen im Internet auf: www.cda-bund.de