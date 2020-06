CDU Eslohe mit großen Plänen für das kleine Sieperting

Die Esloher CDU hat große Pläne für das kleine Sieperting. Die Christdemokraten wollen für mehr Sicherheit im Ort sorgen. Ein Tempolimit von 30 km/h in der Ortsdurchfahrt ist nur einer von mehreren Vorschlägen, den die CDU jetzt in diesem Zusammenhang gemacht hat. Der über 600 Jahre alte Ort Sieperting sei mit einer stetig wachsenden Verkehrsbelastung konfrontiert, heißt es in einem Antrag der CDU, den die Fraktion in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses eingebracht hat.

Darin geht es nicht nur um die Verbesserung der Verkehrssicherheit in Sieperting, sondern auch um die Anbindung des Ortes an das Radwegenetz. Sieperting wird durch zwei Landstraßen erschlossen.

Die Landstraße 519 führt von Eslohe kommend durch den Ort weiter Richtung Niedersalwey und die Landstraße 880 beginnt in Sieperting am Abzweig der L 519 und führt den Verkehr Richtung Kückelheim. Aufgrund der in Kückelheim ansässigen Firma Ketten-Wulf sei auf der Strecke zum einen viel Berufsverkehr unterwegs, zum anderen belaste aber vor allem aber auch der damit verbundene Schwerlastverkehr den Ort erheblich, wie CDU-Fraktionschef Dr. Rochus Franzen betonte.

„Fußgänger und Radfahrer sind permanent gefährdet, weil - historisch bedingt - Wohnhäuser und Hofstellen direkt an der Straße liegen“, so Franzen. Einen weiteren Gefahrenpunkt sieht seine Fraktion in der innerörtlichen Kreuzung mit abknickender Vorfahrt Richtung Salwey. „Hier liegt der Übergang von der L519 zur L880, gleichzeitig mündet eine Anliegerstraße mit eingeschränkter Sicht auf die Kreuzung. Das ist ein ständiger Gefährdungsbereich“, so der Fraktionsvorsitzende.

Anbindung ans Radwegenetz

Deutlichen Verbesserungsbedarf sieht die CDU auch bei der Anbindung des Ortes ans Radwegenetz. Der Sauerland-Radring führe zwar unmittelbar an Sieperting vorbei, allerdings ohne, dass die Anwohner die Möglichkeit haben, aus dem Ort heraus mit dem Fahrrad auf den Radweg zu gelangen. Bei der Anbindung an das Radwegenetz der Gemeinde Eslohe sei der Ort Sieperting bis jetzt außen vor geblieben. Nach dem erfolgreichen Ausbau des Radweges zwischen Ober- und Niedersalwey fehle zwischen Niedersalwey und Sieperting ebenfalls eine Radwegeverbindung.

Um all diese Probleme und Versäumnisse zu lösen beziehungsweise zu beheben, hat die CDU die Gemeindeverwaltung aufgefordert, bei den entsprechenden Behörden eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 auf 30 km/h innerhalb der Ortsdurchfahrt zu beantragen. Vorstellen können sich die Christdemokraten auch den Bau eines Minikreisverkehrs am Kreuzungspunkt der Landstraßen zur Verbesserung der Verkehrsführung und zur Erhöhung der Verkehrssicherheit. Die Geschwindigkeit der Fahrzeuge werde dadurch zusätzlich vermindert, heißt es im CDU-Antrag. Auch das soll nun geprüft werden.

Fördermittel denkbar

Für den Bau eines neuen Radwegs entlang der L 519 zwischen Sieperting und Niedersalwey sowie die Anbindung von Sieperting an den Sauerland-Radring durch den Ausbau des bestehenden Wirtschaftsweges rechts entlang der L880 Richtung Kückelheim, soll die Gemeinde in Erfahrung bringen, ob es möglicherweise Fördermittel geben könnte.