CDU Schmallenberg: Müllproblem auf dem Schützenplatz

Schmallenberg. Überfüllte Mülleimer, seniorenunfreundliche Bänke. Mit einem Antrag an die Stadt fordert die CDU Maßnahmen auf dem Schmallenberger Schützenplatz.

Randvolle Mülleimer, in die Jahre gekommene Bänke - mit einem Antrag an die Stadtverwaltung im zurückliegenden Schmallenberger Bezirksausschuss will die CDU-Ortsunion den Problemen auf dem Schützenplatz entgegenwirken.

Die Abfalleimer und grünen Mülltonnen auf dem Schützenplatz sowie auf dem Burgess-Hill-Platz sollen entfernt und durch moderne Abfallbehälter ersetzt werden, wie es Andreas Vogd im Bezirksausschuss mitteilte. Damit werde nun die Stadtverwaltung beauftragt. Mögliche Varianten sollen bereits im kommenden Bezirksausschuss vorgestellt werden.

Geringes Fassungsvermögen

„Die Mülleimer weisen nur ein geringes Fassungsvermögen auf, was insbesondere an den Wochenenden zu überfüllten Abfalleimern und sodann daneben abgelegtem Abfall führt, was den Schützenplatz insbesondere für unsere Gäste in keinem guten Licht erscheinen lässt“, so die Ortsunion in ihrem Antrag: „Auch enthalten diese keine gesonderte Möglichkeit zur Entsorgung von Zigaretten, sodass immer wieder erhebliche Mengen Zigaretten auf den Schützenplatz geworfen werden.“

Zudem gebe es keine Deckel für die Eimer, weshalb Rabenvögel sich immer wieder an den Essensresten zu schaffen machen würden.

Auch die Entsorgung des Abfalls werde regelmäßig durch die Mitarbeiter des Bauhofes bemängelt, weshalb diese in die Neugestaltung unbedingt eingebunden sollten, so die CDU - verbunden mit einem Lob für die regelmäßigen Arbeiten der Bauhofmitarbeiter.

Seniorenunfreundliche Bänke

Auch die Bänke, so fordert die CDU-Ortsunion, müssten durch moderne und insbesondere seniorenfreundliche Bänke ersetzt werden: „Die Senioren der Stadt bemängeln, dass die Bänke aufgrund der geschwungenen Form nicht für ältere Menschen geeignet seien. Zwar könne man sich durchaus hinsetzen, jedoch sei das das Aufstehen aufgrund der geschwungenen Form sodann sehr problematisch.“

Beides, neue Bänke und neue Abfalleimer, sollten dann wieder in einem einheitlichen Design installiert werden, so die CDU.