Corona: Bestwiger Unternehmer sind weiter für ihre Kunden da

„Ab durch die Läden“, so heißt eine Aktion der Werbegemeinschaft beim Bestwiger Gastgarten. Hoffentlich ist ein ganz normales „Ab durch die Läden“ schon sehr bald wieder möglich. 

Wegen der Corona-Krise bleiben in Bestwig viele Ladentüren geschlossen. Das heiß aber nicht, dass die Unternehmer nicht für ihre Kunden da sind. Hier eine Übersicht, was in Bestwig trotz Corona alles noch geht.

Weinhaus Frielinghausen: 0151/12717120, Lieferung nach Absprache.

Reisebüro Hegener: 02904/513, Fax: 02904/4205, 0151/44905625, reisebuero@hegener.de. Telefonische Erreichbarkeit: montags bis freitags 9 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr, samstags von 9 bis 12.30 Uhr. Per WhatsApp jederzeit erreichbar.

Rechtsanwaltskanzlei Jürgen Zillikens: Kanzlei normal geöffnet. Mandanten wird angeboten, Besprechungen telefonisch unter 02904/711413, bestwig@kanzlei-zillikens.de.

Provinzial Versicherung Grosch: Büro vorübergehend geschlossen, erreichbar unter 02904/3365, Fax 02904/6182, WhatsApp: 0179/3959230, Mo-Do: 8-12.30 Uhr, 14-17.30 Uhr, Fr: 8-17.30 Uhr, grosch@provinzial.de.

Henke-Fachmarkt Bestwig: 02904/2292, Ladenlokal geschlossen, Auslieferung und Montage von Haushaltsgroßgeräten sowie Hausgeräte-Kundendienst, Beratung und Verkauf per Telefon, E-Mail oder über „Drive-in-Beratungsschaufenster“, telefonische Vorbestellung und kontaktfreie Abholung von Kleinbestellungen, Erreichbarkeit: Mo-Fr: 9-12.30 Uhr, 14-18.30 Uhr, Sa: 9-14 Uhr, kontakt@henke-bestwig.de.

Schrewe Küchen, Möbel, Design GmbH & Co. KG: 02904/97220, Fax: 02904/97222, info@schrewe-einrichten.de, Beratung via Telefon und Mail von 8-13Uhr und von 14-17 Uhr, Abholung und Lieferservice, Kundendienst, Ausstellungsräume geschlossen.

Blumen Droste: Zu den normalen Zeiten geöffnet: Mo.-Fr. 8.30-12.30 Uhr und 14.30-18 Uhr, Sa. 8.30-13 Uhr, Telefonservice 02904/4597 oder email blumen-droste@web.de.



Bäckerei Liese: 02904/2250, alle Geschäfte geöffnet, Öffnungszeiten 5.30 bis 17 Uhr. Kein Verzehr vor Ort. Lieferservice für den Raum Bestwig, Olsberg und Brilon, Bestellungen unter www.stollenspezialist.de

Elektro-Maschinen Hegener GmbH & Co KG: 02904/3095, Fax 02904/1407, info@maschinen-hegener.de. Ladenlokal geschlossen. Erreichbar während der regulären Öffnungszeiten. Beratung und Verkauf per Telefon oder E-Mail. Übergabe oder Anlieferung der bestellten Ware

EFH ElektroFachHandel GmbH: 02904/711376, Fax: 02904/711379, efh-bestwig@t-online.de. Mo.-Sa. von 10-12 Uhr sowie Mo,Di,Do,Fr von 14-16 Uhr. GLS-Paketshop geöffnet, Team ist für Serviceannahmen, Bestellabholungen sowie für Waren des täglichen Bedarfs persönlich und telefonisch da. Versand bestellter Kleingeräte möglich.

Volksbank Sauerland: Mo.-Fr. 8:30-12:30 / Mo.-Mi. 13:30-16:30 / Do. 13:30-18 / Fr. 13:30-16. Alle Bankserviceleistungen werden wie gewohnt angeboten. Beratungsgespräche (u.a. für Kreditanfragen oder Kapitalanlagen) nur telefonisch oder per Webcam. Bargeld-Lieferservice.

Hogrebe Bedachungen: 02904/709014, info@hogrebe-bedachungen. Besuch de Ausstellung nur nach Terminabsprache, Arbeitszeiten von Montag-Freitag von 7.30 Uhr-16.30 Uhr, Beratung - und Besichtigungstermine nach telefonischer Absprache. Besuche beim Kunden weiter möglich.

Autohaus Badelt: 02904/1232, olaf.badelt@t-online.de, täglich 8-12 Uhr, 13-18 Uhr.

Edeka Markt Gerlach: normale Öffnungszeiten von 7.30 bis 20 Uhr. Besorgte Kunden können bereits ab 6.30 Uhr den Markt betreten (Fleischtheke erst an 7 Uhr), Die Bäckerei Kremer täglich von 7.30 bis 18 Uhr geöffnet. Lieferservice unter 02904/70162, Fax 02904/70163 oder gerlach-bestwig.rr.eh@edeka.de.

Highway Man: 02904/9769610, hwm-velmede@web.de. Mittwochs - Sonntags von 17-21 Uhr, zusätzlich Samstags und Sonntags von 12.- 14.30 Uhr, Verkauf vorbestellter Speisen über die Burgerklappe. Nur Abholung , keine Lieferung.

Gartenbau Meschede: 02904/709056 oder 02904/70770, , info@gartenbau-meschede.de. Baumschule zu den gewohnten Zeiten von 9-18 Uhr bzw. Samstag von 9 bis 13 Uhr geöffnet, Lieferung möglich.

Middel Büroeinrichtungen: Mo-Do 8 - 17 Uhr, Fr 8-13 Uhr, Lieferung und Montage beim Kunden. Home-Office, 02904 - 97070, info@middel.de

Elisabeth- und Falken-Apotheke: Normalbetrieb, Botendienst für alle Patienten wenn gewünscht, Telefon Elisabeth Apotheke: 02905 /370, service@preins-apotheken.de, Telefon Falken Apotheke: 02904/97570, service@falken-apotheke-bestwig.de.

Getränke Nölke Ramsbeck: Mo-Fr 14 -18 Uhr, Getränkeabholung, Lieferservice, 02905/1251, 0170/ 3511106, info@getraenke-noelke.de, www.getraenke-noelke.de

Fliesen Lange: geöffnet, Beratungstermine nach Vereinbarung per Telefon oder Mail, 02904/2075, mail@lange-fliesen.de

Gasthof Hengsbach: geschlossen, Abholung möglich, Donnerstag bis Sonntag 17 bis 20 Uhr, Bestell-Hotline 02904/2510.

Gasthof Sauerwald: geschlossen, Bestellungen telefonisch 02904/2201 oder per Mail info@gasthofsauerwald.de, Öffnungszeiten Di-So 16.30-20.30 Uhr, Lieferservice.

Werner Habitzki GmbH & Co. KG: geöffnet, Mo-Fr 8.30-12.30, 13-17 Uhr, samstags 8.30-12 Uhr, TÜV, AU: Mi 8.30, Do 15 Uhr, Fr 8.30 Uhr, Auf Wunsch können Sommerreifen im Umkreis von 25 km abgeholt und montiert zurückgeliefert werden, Telefon: 02905-9499-0, habitzki@t-online.de; Mineralölhandel Westernbödefeld: Lieferung von Heizöl, Diesel und Pellets, Telefon: 02977-9699-0, habitzki@t-online.de.

Tourist-Informationen Bestwig und Meschede: telefonisch erreichbar montags bis freitags 9-13 und 14- 17 Uhr, samstags 10–13 Uhr, 02904-712810, info@hennesee-sauerland.de

Raumausstattung Hilgenhaus: 02904/2339, hilgenhaus@t-online.de, zu normalen Öffnungszeiten erreichbar. Beratung und Bestellung per Telefon oder E-Mail- Einkauf im Online-Shop. Auslieferung: nach Vereinbarung frei Haus oder- Ausgabe am Lieferanteneingang. Außendienstleistungen wie Messtermine, Montage usw. möglich.