Corona: Die Bilanz der Polizei in Meschede

Die Menschen im Hochsauerlandkreis scheinen sich an die Aufforderungen zum Kontaktverbot zu halten. Die Befürchtungen vor dem schönen Wochenende waren groß, die Lage tatsächlich dann entspannt.

Nur sieben Einsätze

Die Polizei in Meschede meldet gerade einmal sieben Einsätze, zu denen sie seit Freitag gerufen wurde. Hier waren ihr Verstöße gegen das Kontaktverbot gemeldet worden.

Freitag waren es zwei Einsätze, bei denen 3 bzw. 4 Menschen zusammen gemeldet wurden, am Samstag wurden drei Gruppen mit fünf und drei Personen gemeldet, am Sonntag waren es zwei Einsätze mit sieben bzw. drei Menschen.

Kein einziges Bußgeld verhängt

Dabei wurden Verstöße unter anderem an einer Grillhütte in Ostwig und an einer Tankstelle in Nichtinghausen gemeldet, wo sich Gruppen getroffen hatte. In Meschede wurden sieben junge Erwachsene von der Polizei in zwei Autos am Sophienweg angetroffen. In allen Fällen wurden Platzverweise ausgesprochen. Die reichten in allen Fällen aber aus: Am Wochenende ist von der Polizei kein einziges Bußgeld verhängt worden.