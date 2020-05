Corona: Diebstahl in Meschede mit Mundschutz und Daunenjacke

Rund 700 Euro Schaden ist Daniela Langer am vergangenen Donnerstag durch einen Diebstahl entstanden. Die Inhaberin von DL Moden am Ruhrplatz in Meschede hat zwar eine Video-Aufzeichnung des Diebstahls, die Maskenpflicht macht die Strafverfolgung aber nicht gerade einfach.

Der Diebstahl

Am Donnerstagmittag suchte ein Mann, etwa 45 Jahre alt, in ihrer Boutique nach Kleidung. „Er war mir aufgefallen, weil er eine so dicke Daunenjacke trug“, sagt sie. Auf der Video-Überwachung sieht man dann, dass er sowohl Pullover als auch Diesel-Jeans mit in die Kabine nimmt, nur die Pullis hängt er zurück.

Daniela Langer von DL Moden. Foto: Ute Tolksdorf

Die Geschäftsinhaberin war zu der Zeit mit einer Kundin an der Kabine beschäftigt, eine weitere junge Frau stöberte im Laden. Das störte den Mann offenbar nicht. Allerdings drehte er der Video-Kamera stets den Rücken zu - und er trug Mundschutz.

Presseinformation nur mit Täterbeschreibung

Die Polizei bestätigt die Anzeige, will aber erst noch die Video-Auswertung abwarten. „Nur wenn es eine Täterbeschreibung gibt, geben wir Anzeigen über Diebstähle heraus“, sagt Holger Pressesprecher der Polizei. Dafür müsse sich der Geschäftsinhaber auch sicher sei, den richtigen zu verdächtigen. Bis zur Auswertung von Videomaterial könne es schon mal länger dauern, sagt er und ergänzt: „Natürlich wird die Strafverfolgung auch für uns schwieriger, wenn Diebe jetzt Mundschutz tragen.“

Für die Geschäftsinhaber eine unbefriedigende Situation, Ihnen wäre es lieber, wenn möglichst schnell auch offiziell über die Zeitung informiert wird, damit die Kollegen gewarnt sind. So tauschen sie intern über WhatsApp-Kontakte verdächtige Beobachtungen und iebstähle aus.

Ähnlicher Fall vor Weihnachten

Daniela Langer erlebte einen ähnlichen Fall erst kurz vor Weihnachten. Auch damals hatte sie Anzeige erstattet, eine Presseinformation erfolgte nicht. Später erfuhr sie, dass das Diebes-Pärchen in Meschede auch bei Aurel und dann in Winterberg unterwegs gewesen war. Sie hätte gern frühzeitig gewarnt.

Der mögliche Täter ist etwa 1,85 groß, hatte kurze Haare, war schlank, etwa 45 Jahre alt und trug eine Baseballkappe, eine schwarze Daunenjacke, Jeans und Turnschuhe.