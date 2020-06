Corona: Ein weiterer Tag ohne Neuinfektionen im HSK

Meschede. Erneut hat es keine weiteren Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Hochsauerlandkreis gegeben. So sind die aktuellen Zahlen.

Ein weiterer Tag ohne neue Corona-Erkrankungen im Hochsauerlandkreis. Mit Stand von Mittwoch, 17. Juni, 9 Uhr, gibt es keine Veränderungen.

591 Genesene im Hochsauerland

In der Statistik werden wie am Dienstag 591 Genesene, 6 Erkrankte sowie 17 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion verzeichnet. Stationär wird weiterhon eine Person behandelt. Die Zahl aller bestätigten Erkrankten beträgt weiterhin 614.

Das Gesundheitsamt weist darauf hin, dass die Entwickler der Corona-Warn-App für diesbezügliche Fragestellungen eine spezielle Hotline anbieten. Diese ist unter der Rufnummer 0800/7540001 (allgemeine Fragen) oder 0800/7540002 (Anforderung einer TAN im Falle einer eigenen Infizierung) zu erreichen.