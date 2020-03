Corona: Erstes Bußgeld für Kontaktverbot-Verstoß in Meschede

Die Polizei ist am Wochenende zu mehreren Einsätzen gerufen worden, bei denen Verstöße gegen das Kontaktverbot in der Corona-Krise gemeldet wurden. Auch eine erste Anzeige ist wegen eines Verstoßes erstattet worden.

Bereits am Freitag musste die Polizei in sechs Fällen in Meschede einschreiten, einmal in Eslohe. Über das Wochenende kamen acht Fälle in Meschede und einer in Wenholthausen hinzu - vor allem bei dem schönen Wetter am Samstag.

Drogen- und Trinkerszene verstößt gegen Verbot

Die erste Ordnungswidrigkeiten-Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Kontaktverbot ist gegen ein Mitglied aus der Drogen- und Trinkerszene in Meschede erstattet worden: Hier wird dann auch das erste Bußgeld wegen eines Verstoßes fällig werden.

Die Szene trifft sich offenbar weiter in ihrer Hütte am Ruhrufer an der Antoniusbrücke. Dort trafen die Beamten vier Mitglieder an, neben der Anzeige gab es zwei Platzverweise. Fünf Mitglieder aus der Szene wurden auch noch am Bahnhof angetroffen: Hier gab es Ermahnungen, die Gruppe musste sich trennen.

Auch kleine Feten werden überprüft

Einige Hinweise führten dann ins Leere: Als die Polizei kam, wurde niemand angetroffen. In Meschede soll demnach eine Großfamilie gegrillt und sich eine 20-köpfige Jugendgruppe getroffen haben - Fehlanzeige, als die Polizei kam. Ebenso am Einbergsee in Wenholthausen, wo zuvor eine Gruppe samt Kühltaschen gewesen sein soll.

Gerufen wurde die Polizei auch zu einer angeblichen Gartenparty hinter einem Haus in Meschede: Die beiden Bewohner, die dort angetroffen wurden, wohnen dort aber auch. Einen Platzverweis und eine mündliche Verwarnung gab es in einem anderen Fall - dort hatte sich an einem Haus eine Gruppe lautstark gestritten. Bei einer kleinen Party an einer Gartenhütte wurde die dreiköpfige Gruppe ebenfalls mündlich verwarnt und angewiesen, sich zu trennen.