Freizeitpark Fort Fun bereitet sich auf Öffnung vor

Wasserfall. Der Freizeitpark Fort Fun in Wasserfall dürfte am Montag wieder öffnen. Das wird er aber noch nicht. Und das hat seine guten Gründe.

Der Freizeitpark Fort Fun wird vorerst noch nicht wieder öffnen - obwohl nach den erlaubten Corona-Lockerung ab dem kommenden Montag wieder Gäste in den Park dürften. Aktuell ist der Park aber dabei sich intensiv auf den Start in die Saison vorzubereiten, wie Geschäftsführer Andreas Sievering auf Nachfrage betonte.

Ziel sei es, den Park am Donnerstag, 21. Mai, also an Christi Himmelfahrt, wieder für die Besucher zu öffnen. Man stehe im Kontakt mit dem Ordnungsamt der Gemeinde Bestwig und warte auf die genaue Formulierung der Maßnahmen, die ergriffen werden müssten, so Sievering. „Wir brauchen einfach eine gewisse Zeit, um uns vorzubereiten“, sagt der Geschäftsführer. Man wolle die Öffnung sorgfältig durchplanen und nichts übers Knie brechen. Es gehe nicht darum, schnellstmöglich und um jeden Preis wieder zu öffnen, nur um endlich wieder Geld zu verdienen, sagt Sievering. An erster Stelle stehe die Sicherheit und die Gesundheit der Besucher.

Am Samstag, 16. Mai, werde es einen großen Trainingstag für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Parks geben. In Kleingruppen würde das gesamte Personal für die „neue Normalität“ geschult. Am Sonntag, 17. Mai, soll es dann einen Extra-Öffnungstag für die Jahreskartenbesitzer und den Fanclub geben. „Als Dankeschön, dass sie so lange auf uns gewartet haben“, sagt Sievering. Der Tag sei auch dazu da, um sich selbst zu prüfen. „Wir werden dabei für uns genaustesten darauf achten, ob wir alles im Griff haben und einen sicheren Betrieb des Parks gewährleisten können“, so Sievering. Das sei mit dem Ordnungsamt in Bestwig bereits so besprochen. „Ich habe den Eindruck, dass die Behörde angetan war, von dem Konzept, langsam wieder in den Betrieb hineinzustarten“, so der Geschäftsführer.

Ein Hygienekonzept liege bereits in der Schublade, sagt Sievering. In der kommenden Woche gehe es nun darum, es umzusetzen. „Für uns geht es quasi von 0 auf 130“, sagt Sievering. Einen Freizeitpark eröffne man nicht mal eben so, betont er. Nichtsdestotrotz sei die Freude im Team natürlich groß, dass es endlich weitergehen kann. Dass das so schnell sein würde, damit hatte der Park-Geschäftsführer nach den Entwicklungen in den vergangenen Wochen beim besten Willen nicht gerechnet. „Wir sind mit der Nachricht überrascht worden“, sagt Sievering. Nie im Leben hätte er es für möglich gehalten, dass eine Öffnung am kommenden Montag wieder möglich sein würde. „Ich habe auf Christi Himmelfahrt gehofft und Pfingsten erwartet“, so Sievering.

Fest steht bereits: Nach der Eröffnung wird es in den ersten Wochen - wenn überhaupt - ein sehr reduziertes Showprogramm geben. So solle verhindert werden, dass sich zu viele Menschen an einer Stelle aufhalten. Und auch der Santa-Fe-Express werde nicht fahren können, weil dort die Abstandsregeln nicht einzuhalten seien. Alles andere könne geöffnet werden, sagt Sievering. Zumindest soweit er es im Moment überblicke. Letztlich hänge es von den genauen Vorgaben ab. „Aber ich sehe der Sache sehr positiv entgegen“, sagt er. Der Park sei jedenfalls groß genug, um Social Distancing zu gewährleisten.

Konzept für die Gastronomie

Auch für den Betrieb der Gastronomie innerhalb des Parks gebe es bereits fertige Konzepte. Auch sie müssten nur noch umgesetzt werden. „Jetzt wo es endlich Planungssicherheit gibt, werden hier in der kommenden Woche auf jeden Fall ranklotzen“, verspricht der Parkchef.