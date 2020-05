Corona-Hochzeit: Paar aus Meschede traut sich trotzdem

Eversberg. Mit einem kleinen Trick schaffen es die Eltern eines Mescheder Hochzeitspaares trotz strenger Regeln bei der Trauung in Eversberg dabei zu sein.

Wenn Carina Plewa am Freitag um 11 Uhr im Eversberger Rathaus zu Frau Blume wird, ist wahrscheinlich wenig so, wie sie und ihr Mann Thomas es sich vorgestellt hatten. Durch die Corona-Pandemie und die dazugehörigen Hygienevorschriften müssen sich Brautpaare in Meschede auf besondere Bedingungen einstellen, wenn sie trotzdem heiraten möchten.

Das künftige Ehepaar war sich schnell einig, dass es seine standesamtliche Trauung nicht verschieben möchte. „Oh Mist, hoffentlich können wir überhaupt noch in diesem Jahr heiraten, egal wie!“, waren die ersten Gedanken, die den jungen Eltern durch den Kopf gingen, als Corona anfing, das öffentliche Leben einzuschränken. Dieser Wunsch wird ihnen erfüllt - jedoch mit erheblichen Einschränkungen.

Nicht nur, dass die Trauung von Meschede nach Eversberg verlegt wurde, die Hoffnung auf wenige Gäste wurde jüngst auch noch zerstört. Zur Hochzeit dürfen - Stand Mittwoch - lediglich Carina Plewa, ihr Verlobter Thomas und der Standesbeamte im Trauzimmer anwesend sein. Dass während der Zeremonie nun auch noch Mundschutz-Pflicht herrscht, bringt die Meschederin nun aber auch nicht mehr aus der Fassung. Sie geht das Spektakel um die Hochzeit unter widrigen Bedingungen ruhig und besonnen an.

Keine Zeit für Nervosität

Das liegt unter anderem daran, dass Carina Plewa und ihr Verlobter in den letzten Wochen dem Corona-Renovierungstrend verfallen sind. „Aufgeregt bin ich eigentlich nicht. Wir haben Zuhause noch eine Menge zu tun, da bleibt kaum Zeit für Nervosität“, erklärt sie und gesteht, dass die Renovierung eigentlich gar nicht geplant war und sie und Thomas Blume den Menschenmassen in die Baumärkte gefolgt sind.

In die Karten spielt dem baldigen Ehepaar außerdem, dass es auf keinerlei Kosten durch stornierte Dienstleistungen sitzenbleibt: „Gefeiert hätten wir im DRK-Heim, das konnten wir problemlos stornieren und für das Catering hätte eine befreundete Köchin gesorgt.“

Erinnerungsfotos aus dem Auto

Nun wird im eigenen Garten gefeiert und gegrillt. Gemeinsam mit den Eltern, die im selben Haus wohnen und schon seit Beginn der Corona-Pandemie Kontakt zu Carina Plewa, ihrem Verlobten und ihrem Kind hatten - ganz nach Vorschrift. Sollte sich an den strengen Regeln bis zur Trauung nichts mehr ändern, wird am Hochzeitstag ein bisschen getrickst: Carina Plewas Eltern werden im richtigen Moment am Eversberger Rathaus vorbeifahren, kurz anhalten und vom Auto aus ein paar Schnappschüsse schießen.

