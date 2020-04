Corona: Jetzt Gottesdienste im Autokino von Fort Fun

Bestwig/Meschede. Es gibt wieder Gottesdienste - und zwar an einem ungewöhnlichen Ort. Die Katholische Kirche Meschede-Bestwig nutzt dafür das Autokino Fort Fun.

Durch die Corona-Pandemie dürfen zur Zeit keine öffentlichen Gottesdienste in Kirchen gefeiert werden. Auch das Fest der Erstkommunion musste verschoben werden.

Zwei Gottesdienste am Sonntag

Der Glaube lebt auch von sichtbarer Gemeinschaft, vom gemeinsamen Singen und Beten. Daher lädt die Katholische Kirche Meschede-Bestwig in Kooperation mit Fort Fun ein zu zwei Wortgottesdiensten im Autokino Fort Fun am Sonntag, 26. April. Der erste Gottesdienst beginnt um 10 Uhr, der Einlass dazu ist ab 9 Uhr, er ist offen für alle. Der zweite Gottesdienst um 12 Uhr (Einlass um 11 Uhr) richtet sich besonders an Familien. Herzlich willkommen sind vor allem die Familien, die in diesen Wochen Erstkommunion gefeiert hätten.

Nicht alleine sein, in Verbindung bleiben, Gemeinschaft erleben und sich in diesen besonderen Zeiten unter den Segen Gottes stellen, dazu laden die Gottesdienste ein. Für beide Gottesdienste gelten die üblichen Sicherheitsvorschriften. In den Autos dürfen nicht mehr als zwei Personen oder eine Familie (max. 4 Personen aus einem Haushalt) sein. Der Ton wird über das Autoradio übertragen.

Anmeldungen erforderlich

Wer zum Gottesdienst mit seinem Auto kommen will, meldet sich per Mail unter Angabe des Autokennzeichens und des ausgewählten Gottesdienstes (1 oder 2) an unter der Mailadresse Autogottesdienst@katholische-kirche-meschede-bestwig.de. Anmeldeschluss ist Samstagmittag, 25. April. Es gibt dann eine Bestätigung oder Absage wegen der Auslastung des Parkplatzes. Ohne Anmeldung ist eine Teilnahme leider nicht möglich.