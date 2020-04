Corona: Kontaktverbot in Meschede missachtet - 200 Euro Buße

Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg. Dieses Zusammentreffen wird teuer: Die Polizei hat vier Personen in Meschede belangt. Sie haben gegen das Corona-Kontaktverbot verstoßen.

Trotz zum Teil sonnigen Wetters hat es kaum Verstöße gegen das Kontaktverbot in Corona-Zeiten im heimischen Raum gegeben.

Null Einsätze in Schmallenberg

Von Freitag bis Sonntag zählte die Polizei null entsprechende Einsätze in Schmallenberg und jeweils einen in Bestwig und in Eslohe. Dort blieb es aber bei Ermahnungen.

In Meschede hingegen müssen vier Personen ein Bußgeld bezahlen: Sie hatten sich am Freitag gegen 11.30 Uhr in der Le-Puy-Straße aufgehalten und das Kontaktverbot wie auch die Abstände nicht beachtet. Die Polizei ermahnte die Personen - sie hörten aber nicht darauf.

Jeweils 200 Euro

Deshalb wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen die Betreffenden eingeleitet. Der Verstoß ist teuer: Die Personen müssen jeweils 200 Euro bezahlen.