Corona-Krise: Mietern in Meschede wird Hilfe versprochen

Meschede. Die Siedlungs- und Baugenossenschaft Meschede verspricht in der Corona-Krise, an der Seite ihrer Mieter zu stehen: „Wir bekommen das hin!“

Die Siedlungs- und Baugenossenschaft wendet sich in der Corona-Krise mit einem Schreiben an ihre Mieter. Es geht um Organisatorisches, ums Händewaschen, um Mietrückstellungen bei Kurzarbeit, aber auch darum, dass es in den Mehrfamilienhäusern jetzt schon mal lauter werden kann. Angesprochen sind die Bewohner von rund 1800 Wohnungen.

Rücksichtsvoll handeln

Sehr wohl sei sich die SBG ihrer Verantwortung bewusst, wenn es um ihre Wohnung bzw. um das Leben innerhalb ihrer Hausgemeinschaften geht. Die Verwaltung bittet darum, dass alle in der Corona-Krise verantwortungsbewusst und rücksichtsvoll handeln, um sich selbst und andere nicht zu gefährden.

Weiter heißt es: „Wir wissen, dass wir unsere Bewegungsfreiheit in den nächsten Tagen stark einschränken müssen. Bedingt dadurch, können wir nicht ausschließen, dass es in einigen Mehrfamilienhäusern zu mehr „Unruhe“ kommen kann. Unsere herzliche Bitte: Nehmen Sie Rücksicht aufeinander und tragen Sie in dieser Ausnahmesituation das Ihrige zum Hausfrieden bei.“

Nachbarschaftliche Hilfe

Das Angebot nachbarschaftlicher Hilfe unter dem Motto „Persönlicher Beistand trotz räumlichem Abstand“ biete dazu zahlreiche Möglichkeiten. In Meschede haben sich zudem einige ehrenamtliche Organisationen bereit erklärt, Einkaufsservice und Botengänge zu erledigen. Die SBG nennt exemplarisch die St.-Georgs-Schützenbruderschaft, erreichbar unter 0173/2520154 bzw. unter hauptmann@stg1486.de.

Außerdem bittet die SBG darum, dass alle Mieter zu ihrer eigenen und anderer Sicherheit, sich vor dem Betreten von Gemeinschaftsräumen (z. B. Waschküche usw.) oder dem Treppenhaus und dem Aufzug die Hände waschen. Gleiches gelte bei Rückkehr in Ihre Wohnung. „Vermeiden Sie nach Möglichkeit das Anfassen von Türgriffen außerhalb der Wohnung.“

Hilfe bei finanziellen Schwierigkeiten

Die Geschäftsführung mit Josef Lumme, Elmar Reuter und Peter Simon kündigt außerdem Hilfen bei finanziellen Schwierigkeiten an: „In zahlreichen Betrieben wird zurzeit Kurzarbeit angekündigt. Vielleicht ist auch Ihr Arbeitsplatz davon betroffen und zur Folge kann dies leider auch vorübergehende Auswirkungen auf Ihre Mietzahlung haben. Scheuen Sie nicht, uns rechtzeitig darüber zu informieren.“

Die SBG betont, sie werde keine Maßnahmen einleiten, die die Mieter in Bedrängnis bringen, sondern werden gemeinsam mit Ihnen nach Lösungen suchen, um die Notsituation zu überbrücken.

Das gelte auch für die Nebenkostenabrechnung für das vergangene Jahr, die in den nächsten Tagen eintreffe. „Auch hier gilt bei Nachzahlung: Sprechen Sie uns an - wir finden gemeinsam einen Weg.“

Das Schreiben schließt: „Zudem haben wir aufgrund der besonderen Umstände in unserem Hause beschlossen, in diesem Jahr von Mieterhöhungen - mit Ausnahme bei Modernisierungsmaßnahmen - abzusehen.“

>>>HINTERGRUND

Die SBG hat den direkten Kundenkontakt sowohl im Innen- als auch im Außendienst auf das Notwendigste reduziert.

Nach Möglichkeit sollten die Mieter die Mitarbeiter in der Geschäftsstelle telefonisch oder per E-Mail kontaktieren. Besucher werden lediglich bis zum Empfangsbereich vorgelassen.

Die Arbeitszeiten der Mitarbeiter wurden so geregelt, dass keine ständige Präsenz in der Geschäftsstelle erforderlich ist, sondern im Home-Office Arbeiten erledigt werden können.

Mitarbeiter sind zu den üblichen Geschäftszeiten jederzeit telefonisch erreichbar.

Die SBG bittet um Verständnis, dass es zu Verzögerungen bei der Erledigung der Anliegens oder bei Reparaturen kommen kann.

Für die Kunden wurde das „SBG-Hilfetelefon“ zu den üblichen Sprechzeiten eingerichtet 0291/990699