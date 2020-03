Corona-Krise: So können Meschedes Bürger den Firmen helfen

Kein Verkauf, kein Gewinn, doch die Kosten bleiben - die Sorgen der meisten Mescheder Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen sind trotz der aktuellen Bundeshilfen existenziell. Die Leiterin des Stadtmarketings Christina Wolff erläutert die Nöte im Interview und sagt, wo sie konkret Hilfe anbietet.

Was ist die größte Sorge der Mescheder Einzelhändler in den Coronazeiten?

Die Unsicherheit - das ist angesichts der stets neuen Vorgaben, die von Seiten des Landes NRW gekommen sind, aber auch sehr verständlich. Mit der neuen Rechtsverordnung vom 23. März gibt es nun für Handel und Dienstleister deutliche Einschränkungen – auf der anderen Seite aber auch Klarheit.

Aber die Einzelhändler stehen vor vielen Fragen.

Ja, das ist klar: Wie ist das ganze wirtschaftlich tragbar? Wie kann ich mich und meine Mitarbeiter schützen? Wie kann ich diese schwierige Situation überstehen und wer kann mir hierbei helfen? Mein Eindruck ist, dass die meisten hier ganz intuitiv gehandelt und ihre Betriebe umgestellt oder geschlossen haben. Viele haben mit Unterstützung der Steuerberater sowie der Firmenkundencenter ihrer Hausbank erste Strategien zum Überleben entwickelt. Natürlich kann heute noch niemand absehen, wie lange die Betriebseinschränkungen dauern – und insofern sind seriöse Einschätzungen zu den Folgen nahezu unmöglich.

Wie können Sie als Stadtmarketing jetzt helfen?

Im Moment ist die Kommunikation das Wichtigste. Sowohl in Richtung Wirtschaft wie auch in Richtung Bürger. Daher bieten das Stadtmarketing und die Wirtschaftsförderung in Abstimmung mit der Stadt und anderen Institutionen gebündelte Informationen zum aktuellen Stand, zu Hilfsangeboten und Fördermöglichkeiten oder auch Ansprechpartnern an. Wir sehen uns als Schnittstelle und Vermittler zwischen den verschiedenen Stellen, die sich alle in einer Ausnahmesituation befinden.

Wegen des Coronavirus sind viele Betriebe geschlossen: Foto: Ute Tolksdorf

Was steckt hinter der Aktion „Heimatshopper - #supportyourlocals“?

Die Aktion vom Stadtmarketing und der Werbegemeinschaft macht auf die Unterstützungsmöglichkeiten des lokalen Handels und der Gastronomie aufmerksam, gibt Tipps für Bürger und bietet den lokalen Anbietern eine Plattform für ihre umgestellten Angebote, um diese an die Kunden und Bürger zu bringen. Wenn wir alle die lokalen Lieferservices, Gutscheinverkäufe, Telefonberatungen und angepasste Bestellmöglichkeiten unserer Gewerbetreibenden hier vor Ort nutzen, kann jeder seinen Teil dazu beitragen, die Stadt und ihre Angebote am Leben zu erhalten. Klar ist: Damit die „Vielfalt Meschede“, wie wir sie bisher kannten, bestehen bleibt, benötigen die lokalen Anbieter die Unterstützung aller.

Gibt es schon erste Rückmeldungen?

Über 30 Anbieter haben sich gleich am ersten Tag an der Aktion beteiligt und sich zurückgemeldet. Und auch viele Bürger haben uns zurückgespiegelt, dass sie die Aktion unterstützen. Daher wird die Aktion nun mit einer eigenen Facebookgruppe ausgeweitet, um die Informationen besser zu kommunizieren.

Gibt es Unternehmen, die schon besser aufgestellt sind als andere?

Insbesondere die Gastronomie hat schnell ihre Angebote ausgeweitet. Der Einzelhandel bietet verschiedene kundenspezifische Lösungen an. Der Buchhandel, der Hofladen Sauerland sowie die Parfümerie Völker haben zudem bestehende Onlineshops. Wir arbeiten derzeit an einer gemeinsamen Lösung, die wir den Händlern mit an die Hand geben können. Der Appell an die Kunden: Alle stehen bereit, Lösungen zu finden. Deshalb: Nehmen Sie Kontakt auf! Egal, ob Sie Ware direkt bestellen oder einen Gutschein kaufen – so können Sie die Anbieter aktuell direkt unterstützen in dieser schweren Zeit, damit diese auch hinterher weiterhin für alle da sein können. Und vielleicht entdecken Sie so ja auch den ein oder anderen neuen Laden für sich.

Die Buchhandlungen bieten Online-Verkauf und Lieferservice an. Foto: Ute Tolksdorf

Was halten Sie davon, dass auch die Vermieter den Einzelhändlern entgegenkommen?

Wir würden dies sehr begrüßen. Daher appellieren wir auch an die Eigentümer, sich Gedanken zu machen, wie sie für ihre Mieter eine Erleichterung erreichen können. Sprechen Sie mit Ihren Mietern und suchen Sie gemeinsam nach einer Lösung. Wir unterstützen hier gerne.

Wieso hoffen Sie dass, die Mescheder Kunden zwischendurch nicht – schon aus lauter Langeweile - bei Amazon kaufen?

Dieser Weg ist vielleicht auf den ersten Blick einfacher. Aber ich kann nur jedem empfehlen, genauer hinzuschauen. Denn: Die großen Anbieter im Netz geben Ihnen vor Ort nichts zurück, so wie es die lokalen Anbieter mit ihrer Angebotsvielfalt, ihrem Engagement in vielen Projekten und Vereinen sowie mit ihren Steuern jeden Tag tun. Wir hoffen, dass unsere Bürger zumindest darüber nachdenken, wo sie kaufen und sich für eine lebendige und vielfältige Stadt entscheiden. Auch dafür tut man etwas, wenn man vor Ort kauft.

>>>HINTERGRUND

In Meschede gibt es 81 Einzelhändler und Dienstleister - vom Blumengeschäft bis zum Schlüsseldienst

Dazu kommen 30 Frisöre, Nagelstudios oder ähnliches.

Außerdem gibt es 4 8 Restaurants, Cafés, Kneipen.

Zu Sport- und Freizeiteinrichtungen gehören insgesamt 15 Unternehmen

Öffnen dürfen unter Beachtung zu ergreifender Hygienemaßnahmen und Vorkehrungen wie u.a.

einem Mindestabstand von 1,5 Meter, einer Zutrittssteuerung und Vermeidung von Warteschlangen:

- Einzelhandel für Lebensmittel, Lebensmittel- und Getränkemärkte, Wochenmärkte., Abhol- und Lieferdienste (von Einzelhandel und Gastronomie mit möglichst Bargeldloser Bezahlung und ohne Übergabe von Hand zu Hand), Apotheken und Sanitätshäuser, Optiker, Hörgeräteakustiker, orthopädische Schuhmacher mit Einschränkung auf ihre handwerklichen Dienstleistungen, Therapeutische Berufe, sofern medizinische Notwendigkeit durch ein Attest besteht, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen., Poststellen, Reinigungen und Waschsalons- Kioske und Zeitungsverkaufsstellen, Tierbedarfsmärkte, Floristen und Blumengeschäfte, Großhandel, damit auch Bau und Gartenmärkte, die zur Versorgung von Gewerbetreibenden geöffnet bleiben können.

Alle lokalen Anbieter, die sich am Angebot de Stadtmarketings beteiligen wollen, können gern eine Rückmeldung unter www.meschede.de/heimatshoppen-abfrage geben. Eine Auflistung der bisherigen Angebote gibt es auf www.meschede.de und in der Facebook-Gruppe „Heimatshopper Meschede – #SupportYourLocals“.