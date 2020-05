Corona-Krise: So reagiert ein Brautmodengeschäft aus Eslohe

Eslohe. Lena Hoke verkauft seit 2018 Brautmode und Schützenfestkleider in ihrem Laden „Perfect Day“ in Eslohe. Normalerweise wäre jetzt Hochsaison.

Perfect Day - Perfekter Tag, so hat Lena Hoke ihr Geschäft für Brautmode und Festkleider getauft, als sie es im Januar 2018 im Herzen von Eslohe eröffnete. Mit den perfekten Tagen ist das in Zeiten der Corona-Krise allerdings so eine Sache. Die Schützenfestsaison ist abgeblasen. Große Hochzeiten finden aktuell nicht statt. Dabei wäre jetzt eigentlich so etwas wie Hochsaison auf den 400 Quadratmetern an der Esloher Hauptstraße.

Lena Hoke Perfect Day Brautmoden und Festkleider EsloheFoto: Frank Selter Foto: Frank Selter / WP Meschede / Frank Selter

Aber Lena Hoke klagt nicht. Auch, wenn sie und ihre sechs Mitarbeiterinnen die Krise - wie viele andere - wie ein Schlag getroffen hat, blickt sie viel lieber mit einem Lächeln nach vorn. „Wir kriegen das hin“, sagt die Unternehmerin optimistisch. „Es kommen auch wieder bessere Zeiten.“ Es werde wieder geheiratet und es werde auch wieder Schützenfest gefeiert, blickt sie positiv in die Zukunft.

Keine Abibälle, Schützenfeste und Hochzeiten

So lange müssen viele der zuletzt verkauften Kleider auf ihren großen Einsatz warten: Kleider für Bräute, Kleider für Abiturientinnen, Kleider für Schützenköniginnen und Kleider für Hofstaatdamen. Kleider, für die die Kundinnen schon längst nicht mehr nur aus dem Hochsauerlandkreis zu ihr kommen. Zum Einzugsgebiet von Perfect Day zählt inzwischen der Kreis Soest, der Kreis Olpe und der Märkische Kreis. Und selbst darüber hinaus kommen die Kundinnen. „Die weiteste Anreise hatte wohl eine Dame aus Hamburg“, sagt Lena Hoke und lacht. Die große Auswahl, der gute Service und die nette Beratung haben sich seit der Eröffnung vor mehr als zwei Jahren schnell herumgesprochen. Erst kürzlich hat Lena Hoke ihr Geschäft noch einmal um 100 Quadratmeter erweitert, um die insgesamt 1300 Kleider noch besser und großzügiger präsentieren zu können.

Totalausfall der Schützenfest-Saison, aber Kundinnen alle zuvorkommend

Dann kam Corona. Als die ersten Schützenbruderschaften im Umkreis wegen der Krise ihre Feste abgesagt haben, war Lena Hoke schnell klar, dass es vermutlich auf einen Totalausfall der Schützensaison hinauslaufen wird. Mit dieser Einschätzung sollte sie leider Recht behalten. Aber: Der Totalausfall der Schützensaison, bedeutet keineswegs einen Totalausfall für die Schützenfestkleider. „Unsere Kundinnen sind wirklich allesamt sehr nett und entgegenkommend“, sagt Lena Hoke. Bei den Schützenfestkleidern habe es nicht eine einzige Anfrage gegeben, ob das erworbene Kleid wieder zurückgegeben werden könne. Stattdessen meldeten sich immer wieder Hofstaatdamen und Königinnen mit der Bitte, ihr Kleid bis zum großen Tag im kommenden Jahr bei Perfect Day einzulagern. Wer daheim oder anderswo partout keine Möglichkeit hat, kann auch hier auf Lena Hoke zählen.

Sind die Kleider aus 2020 im nächsten Jahr unmodern?

Sorgen, dass sein Kleid im kommenden Jahr nicht mehr zeitgemäß sein könnte, weil es völlig neue Trends gibt, muss sich übrigens niemand machen. „Es wird ganz sicher wie jedes Jahr neue Modelle geben“, sagt Lena Hoke und versichert gleichzeitig: „Auch die Kleider aus 2020 werden dann noch im Trend sein. Mit den neuen Kollektionen 2020 und 2021 ist frau nächstes Jahr ganz aktuell“, sagt sie.

Weil wegen der Corona-Krise derzeit keine Messen stattfinden können, sind in der Branche auch hier bereits andere Wege gefunden worden. „Entweder fahren wir aktuell zu den Anbietern oder die Anbieter kommen zu uns“, sagt Hoke. Es müsse ja irgendwie weitergehen. Und deshalb plant Lena Hoke für die 100 Quadratmeter, die bei Perfect Day kürzlich hinzugekommen sind, über kurz oder lang auch noch eine kleine Neueröffnung. „Schließlich wollen wir den Kundinnen doch zeigen, wie es jetzt bei uns aussieht“, sagt sie und lacht. Die perfekten Tage, sie werden wieder kommen. Ganz bestimmt!

Hunderte Mundschutzmasken für den guten Zweck genäht