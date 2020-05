Corona: Mescheder Gastronomen kochen für Tafelkunden

Meschede. Mescheder Gastronomen kochen in der Corona-Krise nicht nur für die „Helden“. Vor allem Kunden der Tafel sind für das Angebot dankbar.

Mit 25 Essen sind André Wiese und Franz-Philipp Kersting beim Mescheder „Kochen für Helden“ gestartet. Die beiden Gastronomen rechneten damals - Anfang April - mit maximal 100 Essen für Bedürftige und für Menschen, die sich in Corona-Zeiten für andere einsetzen. 160 Mahlzeiten kochen sie jetzt, fünfmal in der Woche – ehrenamtlich.

„Wir machen das immer abwechselnd“, erläutert André Wiese. Die beiden Organisatoren und ihre Helfer fahren montags, mittwochs und freitags die Supermärkte ab und holen dort abgelaufene und aussortierte Lebensmittel ab. In den Küchen vom H1 und von Xavers Ranch werden dann die Essen zubereitet, abgefüllt und Anna Kotthoff reicht sie nach vorheriger Bestellung zwischen 10 und 11.30 Uhr über das Fenster ihrer Kneipe „Kotthoffs Theo“ an die Bedürftigen.

„Abgeholt werden die Mahlzeiten zu 95 Prozent von Tafelkunden“, sagt André Wiese, was man daran erkennen könne, dass sie ihre Ausweise vorzeigen. „Manche holen fünf bis sechs Portionen für alle Familienmitglieder, die meisten nur ein bis zwei.“ Verpackte Lebensmittel wie Joghurts aus den Supermärkten würden zusätzlich ausgegeben.

Maultaschen aus Wenholthausen

Dazu werden weitere Mahlzeiten an die Mitarbeiter von Rettungsleitstelle, Altenheimen und Walburga-Krankenhaus verteilt. „Die hätten nie im Leben bei uns nachgefragt, aber sie freuen sich doch, wenn wir etwas vorbeibringen.“ Unterstützt werden Wiese und Kersting noch von anderen Gastronomen. „Dennis Kramer vom Brazil und Michael Heinemann von Casa Conchita haben Touren übernommen, die Fleischerei Gierse hat Rinderwurst gespendet und Seemers aus Wenholthausen Maultaschen.“

Finanziert wird das Projekt durch die beiden Gastronomen, sie stellen ihre Arbeitskraft und die ihrer Mitarbeiter in den Dienst der guten Sache. Dazu kommen Spenden für Verpackung und Zukäufe. „Am Anfang haben wir eine größere Summe von verschiedenen Unternehmen bekommen, die ist jetzt in ein bis zwei Wochen aufgebraucht, so dass wir uns über weitere Unterstützung freuen“, sagt Wiese.

Geärgert hat er sich über die Anschuldigung, ihre Initiative würde den Betrieben, die einen Mittagstisch anbieten, die Kunden wegnehmen. „Das stimmt einfach nicht. Die meisten sind echte Tafelkunden und die könnten sich niemals so ein Mittagsessen leisten.“

Essen wird auch geliefert

Das Essen wird auch ausgeliefert – in der Kernstadt und in die Dörfer.

Anmeldungen für den Folgetag werden täglich von 10 bis 14 Uhr entgegengenommen. Die Menüpläne werden wöchentlich auf der Facebookseite und auf den Internetseiten der Stadt Meschede sowie der Tafel veröffentlicht. Bestellungen bitte unter 0291/90877832.

Wer Interesse an einer Unterstützung des Projektes hat, ob durch Mithilfe, Sach- oder Geldspenden, kann sich unter 0160/90753298 melden. Spendenkonto: Caritasverband Meschede, Sparkasse Meschede, DE31464510120000021022, Stichwort: Kochen für Helden. Bitte notieren Sie die Adresse auf dem Verwendungsnachweis, damit eine Spendenquittung zugesendet werden kann.