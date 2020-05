Corona-Schützenkönig hisst in Wormbach trotzdem die Fahne

Wormbach. Jannik Geueke ist Schützenkönig in Wormbach. Er weiß genau, was er jetzt am liebsten machen würde, jetzt wenn eigentlich Schützenfest wäre..

Die Wormbacher hätten dieses Jahr nicht nur einen neuen König und Vizekönig, sondern auch einen neuen Kaiser ermittelt. Vom 20. bis zum 22. Mai hätte das Schützenfest regulär an Christi-Himmelfahrt stattgefunden. Jannik Geueke aus Wormbach ist wohl der erste König in Wormbach, der ungefragt zwei Jahre regiert, denn er machte im Jahr 2019 den letzten Schuss.

Was vermissen Sie besonders?

Besonders fehlen tut mir die Zusammenkunft von Jung und Alt und die damit verbundenen Gespräche. Auf dem Schützenfest kommt es zu Konstellationen von verschiedenen Personen, die es im Alltag nicht geben würde. Und natürlich die Feierei mit meinen Freunden und Bekannten.

Bei welchem Schützenfestlied singen Sie laut mit?

Bei „Auf der Vogelwiese“ und der gewissen Menge an Alkohol gibt es kein Halten mehr, ich denke, da überkommt es jeden (lacht).

Als er hörte, dass sein bester Freund den Vogel geschossen hatte, war für Julian Koch (r.) klar, dass er Vizekönig werden muss. Foto: Privat

Was ist Ihr Lieblingsbrauch auf dem Schützenfest?

Naja, ob das unbedingt ein Brauchtum ist, weiß ich nicht, aber der Frühschoppen am Freitagmorgen nach dem Vogelschießen ist der Wahnsinn. Die Stimmung ist super, das Zusammenspiel von unserem Schützenverein und dem Musikverein Dünschede klappt sehr gut.

Ihr Schützenfest-Rezept für daheim?

Am Mittwochabend, wenn eigentlich das Kaiserschießen gewesen wäre, hissen wir die Fahnen und in der Nachbarschaft wird das ein oder andere Bier getrunken, natürlich auf Distanz. Was immer geht, ist ein gemütlicher Grillabend und das Hören von typischen Schützenfestliedern.

Welches ist, neben dem eigenen, das stimmungsvollste Schützenfest?

Das ist für mich ganz klar Grafschaft, liegt vielleicht daran, dass meine Mutter gebürtige Grafschafterin ist und ich dort Verwandte habe. Allerdings sind meine Freunde auch gerne dort, meistens feiern wir alle drei Tage mit.

Haben Sie in den letzten Tagen oft auf die Uhr geschaut und gedacht, was jetzt gerade wäre?

Na klar. Das fing Dienstagabend an mit dem Aufstellen des Bierwagens, bei dem ich als Offizier eigentlich dabei gewesen wäre, dieses Jahr war ich zu dem Zeitpunkt aber im Auto auf dem Rückweg von einer Dienstreise nach Belgien. Am Mittwochmorgen hätten wir eigentlich die Halle festlich geschmückt, doch stattdessen habe ich Wiesen nach Rehkitzen abgesucht. Man guckt immer wieder auf die Uhr und überlegt, in welchem Schützenfest-Moment man gerade stecken würde.

Welche Hoffnungen haben Sie in Bezug auf Ihre Bruderschaft?

Ich hoffe, dass unser Verein so stark im Zusammenhalt bleibt, wie er es immer war und auch aktuell ist. Auch die Jungschützen sind mit viel Engagement dabei, so kann man mit doppelter Motivation auf das Jahr 2021 blicken, wenn hoffentlich wieder alle Schützenfeste stattfinden können.

>>>HINTERGRUND

Erste Nennungen der Schützenbruderschaft gab es bereits im Jahr 1525.

Zuletzt wurde der Eingangsbereich der Hawerlandhalle passend zum eigentlichen Fest erneuert.

Das Schützenfest 2021 wird vom 2. bis zum 4. Juni stattfinden.