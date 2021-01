Corona-Pandemie Corona: So kommen die Schmallenberger jetzt an FFP2-Masken

Schmallenberg Seit einigen Tagen wird die Maskenausgabe über die Krankenversicherung geregelt. Wer als erstes dran ist und was die FFP2-Masken kosten

Seit einigen Tagen erhalten Ältere und Risikopatienten Coupons von ihren Krankenkassen – unabhängig ob privat oder gesetzlich versichert. Die Coupons regeln die Ausgabe von FFP2-Schutzmasken in den Apotheken. Andreas Vogd, Inhaber der Schmallenberger Löwenapotheke und Vorsitzender der Bezirksgruppe Hochsauerland im Apothekerverband Westfalen-Lippe, sieht sich für die Maskenausgabe gut gewappnet.

Als Mitte Dezember öffentlich wurde, dass Risikopatienten und Menschen ab 60 Jahren Gratis-FFP2-Masken in den Apotheken ordern können, k

Jeder, der Anspruch hat, erhält auch einen Coupon

Nun gibt es eine deutschlandweite Regelung. Die Coupons sind für einen bestimmten Zeitraum gültig und kommen per Post. Andreas Vogd: „Jeder, der Anspruch auf einen Coupon hat, wird auch einen erhalten, es wird niemand vergessen.“ Nur gebe es, ähnlich wie bei Impfungen, eine Reihenfolge, wer als erstes an der Reihe sei und wer anschließend folge: „Deshalb kommen die Coupons erst nach und nach. Es geht nicht von jetzt auf gleich.“

Hinter dem Coupon, der in der Apotheke gestempelt wird, stecken insgesamt sechs Masken, die eine Zuzahlung von zwei Euro bedingen. Dass FFP2-Masken besonders gut schützen – den Träger wie auch mögliche Gegenüber – sei unbestritten, so Vogd: „Aber die Maske schützt nicht alleine vor Corona, Hygiene- und Abstandsregeln und regelmäßige Desinfektion der Hände ist genauso wichtig.“

Grundsätzlich seien auch FFP2-Masken Einmalartikel: „Um den Schutz zu gewährleisten, sollten die Masken wenn sie durchfeuchtet sind, auch entsorgt werden und nicht im Backofen oder der Mikrowelle getrocknet werden, weil sich in den Masken ein Metallbügel befindet.“

Als Apotheke gut vorbereitet

Als Apotheke sei man gut bevorratet, so Vogd: „Wir werden der Nachfrage aktuell gerecht. Masken sind auch für Kunden, die keinen Coupon haben, erhältlich.“ Unsicher sei jedoch, wie sich die Lage entwickelt, wenn es in NRW eine ähnliche FFP2-Maskenpflicht geben würde wie in Bayern. Vogd: „Aber das Mass aller Dinge, um der Pandemie Herr zu werden, ist die Impfung. Man muss dabei alle Bedenken erst nehmen, aber trotzdem positiv über eine Impfung nachdenken.“

