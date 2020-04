Corona: Stadt Schmallenberg verzichtet auf Elternbeiträge

Spielzeug liegt in einer Kindertagesstätte auf dem Boden. Eltern müssen im April infolge der Corona-Krise keine Beiträge für Kitas, Tagespflege und Offenen Ganztag an Schulen (OGS) bezahlen.

Schmallenberg. Als finanzielle Entlastung verzichtet die Stadt auf Elternbeiträge für Kindergärten, Kitas und OGS. Für Kinder gibt es ein besonderes Angebot.

„Die Corona-Krise hat unser bisheriges Leben völlig verändert! Kindergärten und Schulen sind geschlossen, Sportplätze und Kinderspielplätze sind gesperrt, Schwimmbäder, Freizeiteinrichtungen und viele Geschäfte aber auch Gaststätten, Restaurants und Hotels dürfen nicht mehr öffnen“, schreibt die Stadtverwaltung. Schmallenberg gleicht seit den Corona-Maßnahmen einer Geisterstadt. Es gilt ein Kontaktverbot Das alles zum Schutze der Gesundheit.

Für viele kommen existenzielle Sorgen, die Sorge um den Arbeitsplatz oder um den eigenen Betrieb hinzu. „Alle beschlossenen Maßnahmen, die unseren Alltag so sehr einschränken, sind zunächst bis zum 19. April vorgesehen“, so die Stadt. Auf Landes- und Bundesebene soll dann entschieden werden, wie es danach weiter geht.

Abbuchungsauftrag ausgesetzt

Für viele Eltern bedeutet die Schließung von Kindergarten und Schule eine Herausforderung. Oft wird dies auch mit einem Mehraufwand oder finanziellen Einbußen verbunden sein. „Als finanzielle Entlastung verzichtet die Stadt - zunächst für den Monat April - auf die Einziehung der Elternbeiträge für die Kindergärten, die Kindertagespflege und die offene Ganztagsschule!“

Erteilte Abbuchungsaufträge werden im April ausgesetzt. „Sie brauchen nichts weiter zu unternehmen. Haben Sie einen Dauerauftrag eingerichtet, bitte veranlassen Sie Ihre Bank, diesen für April nicht auszuführen“, heißt es. Überweisen Sie üblicherweise den Beitrag, bitte für April von der Überweisung absehen.

Auch Stadt Meschede verzichtet auf Beiträge

Die Stadt Meschede verschickt in diesen Tagen Bescheide an rund 1500 Eltern, deren Kinder die Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen oder Offenen Ganztagsschulen im Stadtgebiet besuchen. In den Bescheiden wird mitgeteilt, dass - nach den Informationen des Landes NRW - für den Besuch der jeweiligen Einrichtungen im Monat April keine Beiträge anfallen. Wie die weitere Entwicklung in NRW sein wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Wann wird wieder geöffnet?

Die Eltern sollen über das weitere Verfahren rechtzeitig informiert werden. Der Erste Beigeordnete Burkhard König: „Gemeinsam mit den Erzieherinnen der Kindergärten wollen wir den Kindern die Zeit mit kleinen Geschichten ein wenig verkürzen“. Monika Fredebeil und Jasemin Gökdel vom Kindergarten Wormbach werden eine Geschichte vorlesen und die zugehörigen Bilder auch zeigen.

Danach sollen weitere Geschichten folgen. „Und das Besondere: Wir senden diese Geschichte über die Internetseite der Stadt Schmallenberg.“ Ihr findet sie unter der Adresse www.schmallenberg.de/rathaus/leben-in-schmallenberg/familie-und-jugend/erzieherinnen-lesen-geschichten/. Sie steht dort ab Montag, 6. April ab 10.30 Uhr bereit. Dort werden wir auch veröffentlichen, wann die nächste Geschichte zur Verfügung steht.

Für Fragen steht Frau Heike Silberg-Vollmers unter 02972/980-439 und der Internetadresse heike.silberg-vollmers@schmallenberg.de morgens gern zur Verfügung. I