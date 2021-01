Corona: Stadt Schmallenberg verzichtet auf Elternbeiträge

Schmallenberg Der verlängerte Lockdown hält Kitas und Schulen weiterhin geschlossen. Deshalb verzichtet die Stadt auf die Januar-Beiträge

Am 11. Januar startete der eingeschränkte Pandemiebetrieb in der Kindertagesbetreuung. Außerdem ist in allen Schulen der Präsenzunterricht bis zum 14. Februar ausgesetzt, der Unterricht wird als Distanzunterricht erteilt.

Der verlängerte Lockdown fordert die Kinder und Familien weiter erheblich. Um die

Eltern finanziell zu entlasten, verzichtet die Stadt Schallenberg deshalb vorerst für den Monat Januar 2021 auf die Elternbeiträge für die Betreuung in Kitas, Kindertagespflege und dem offenen Ganztag. Dazu zählen auch die Übermittagsbetreuung sowie weiteren

Betreuungsformen an Schulen. Die Kosten werden hälftig mit dem Land geteilt.